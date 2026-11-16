Sandra Pettovello debe avalar a la Justicia y las jubilaciones de Anses serán de $771.454,90 por la Ley 27.609
Sandra Pettovello leerá el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social que declaró inconstitucional la fórmula de 2021 a 2024 y ordenó recalcular haberes.
Un revés judicial sacude el esquema previsional bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad de la Ley 27.609 aplicada entre 2021 y 2024, ordenando recalcular los haberes de la Anses con mejoras de hasta el 70%.
De tomarse como referencia el haber mínimo bruto de diciembre establecido en $453.797, la aplicación del incremento máximo del 70% proyectado por los expertos llevaría la jubilación básica a $771.454,90 (sin contemplar el bono de refuerzo ni el medio aguinaldo). No obstante, la sentencia aclaró que el reajuste no es automático para todo el padrón, sino que abre la puerta a una ola de reclamos individuales.
Qué resolvió la Justicia y por qué detectó una pérdida del 46,83%
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La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social —integrada por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque— en el marco de una demanda iniciada por una jubilada. Al analizar el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los magistrados comprobaron un severo desfasaje frente a la inflación:
- Aumento de los haberes: la fórmula cuestionada otorgó una suba acumulada del 553,55%.
- Inflación del período: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó un 1.129,07%.
- Deterioro real: el tribunal determinó una pérdida efectiva del poder adquisitivo del 46,83%.
Para subsanar el perjuicio, la Justicia ordenó reemplazar el cálculo de la Ley 27.609 por la fórmula sancionada en 2017 (Ley 27.426), la cual combinaba un 70% de inflación y un 30% de variación salarial (RIPTE), desde enero de 2021 hasta junio de 2024, empalmando luego con la actualización mensual por IPC del Decreto 274/2024.
A quiénes alcanza el fallo y cómo iniciar el reclamo ante Anses
Si bien la sentencia obliga a la Anses a liquidar las diferencias retroactivas únicamente a la demandante del expediente, sienta un precedente clave para miles de beneficiarios —especialmente aquellos con jubilaciones anteriores a 2020— que vieron licuados sus ingresos.
Quienes busquen acceder a esta recomposición que puede rondar el 70% deberán presentar una demanda judicial patrocinada por un abogado previsionalista, quien evaluará el historial de haberes, la fecha de alta y los aumentos percibidos para determinar la viabilidad del reclamo, a la espera de una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.
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