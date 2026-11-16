Sandra Pettovello debe avalar a la Justicia y las jubilaciones de Anses serán de $771.454,90 por la Ley 27.609

A quiénes alcanza el fallo y cómo iniciar el reclamo ante Anses

Si bien la sentencia obliga a la Anses a liquidar las diferencias retroactivas únicamente a la demandante del expediente, sienta un precedente clave para miles de beneficiarios —especialmente aquellos con jubilaciones anteriores a 2020— que vieron licuados sus ingresos.

Quienes busquen acceder a esta recomposición que puede rondar el 70% deberán presentar una demanda judicial patrocinada por un abogado previsionalista, quien evaluará el historial de haberes, la fecha de alta y los aumentos percibidos para determinar la viabilidad del reclamo, a la espera de una eventual revisión por parte de la Corte Suprema.