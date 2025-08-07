ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados

Además, también se conoció el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo en agosto:

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Por otro lado, los usuarios que reciban las Pensiones No Contributivas tendrán el dinero depositado en estas fechas: