ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados y pensionados
El organismo dio a conocer los nuevos incrementos para cada una de sus prestaciones y el cronograma de pagos. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un incremento del 1,62% en cada una de sus prestaciones. Este nuevo ajuste se debe a la inflación registrada en junio y tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de cada usuario ante la escalada de precios.
Además, el organismo anunció un bono extra para los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Esta ayuda se depositará de forma automática en la cuenta bancaria y se presenta como un alivio para el bolsillo. Por otro lado, ANSES dio a conocer el cronograma de pagos para agosto.
Jubilados y pensionados: el aumento de ANSES en agosto
Durante el octavo mes del año, los jubilados y pensionados verán un aumento en sus ingresos: el haber mínimo pasará a $314.305,37. Quienes cobran esta suma recibirán además un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $384.305,37. Por su parte, el haber máximo se actualizará a $2.114.977,60 tras el ajuste del 1,62%.
Fechas de cobro: calendario de pagos de ANSES en agosto
Como sucede durante cada mes, la fecha de cobro de cada prestación depende del último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estos son los días en los que jubilados y pensionados que perciben la mínima podrán retirar su dinero:
- DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Además, también se conoció el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo en agosto:
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Por otro lado, los usuarios que reciban las Pensiones No Contributivas tendrán el dinero depositado en estas fechas:
- DNI terminado en 0 y 1: jueves 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario