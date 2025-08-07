ANSES: la noticia para jubilados y pensionados que va a modificar sus haberes

Cómo se cobra el bono de $70.000

El bono de $70.000 continuará vigente y se pagará automáticamente junto con la jubilación o pensión, sin necesidad de hacer trámites.

Está destinado a quienes cobran el haber mínimo, que actualmente es de $314.305,37. Si el ingreso supera esa cifra pero no llega a $384.305,37, se otorga un bono proporcional para alcanzar ese tope.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025

anses jubilados El calendario de pagos de agosto comenzará mañana.

ANSES también dio a conocer el calendario de pagos para cara una de sus prestaciones. Según lo informado, este es el cronograma para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0: jueves 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Por otro lado, también se conoció las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones que si superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Por último, las Pensiones No Contributivas podrán observar el dinero depositado en estas fechas: