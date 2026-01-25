ANSES: el bono de más de $300.000 que se otorgará en febrero

En febrero, los haberes de jubilados, pensionados y diferentes programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento del 2,8%, resultado de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y del registro de la inflación de diciembre. Este ajuste se refleja automáticamente en los pagos y busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los aumentos de precios.