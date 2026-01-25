ANSES: el bono de más de $300.000 que se otorgará en febrero
Este programa tuvo un incremento del 2,8% debido a la inflación registrada en diciembre. Todos los detalles en la nota.
En febrero, los haberes de jubilados, pensionados y diferentes programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un incremento del 2,8%, resultado de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y del registro de la inflación de diciembre. Este ajuste se refleja automáticamente en los pagos y busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los aumentos de precios.
Además, ANSES entregará un bono de $346.800 a determinados beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Se trata de un aporte económico mensual destinado a acompañar a los individuos que se encuentran sin empleo mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo está destinada a apoyar a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin una causa justificada o que se encuentren desempleados.
Tras la firma del decreto 9/2025 por el Gobierno de Javier Milei, esta ayuda comenzará a reflejar aumentos progresivos en los próximos meses. Para acceder, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido.
En cuanto a los requisitos: los trabajadores permanentes necesitan haber aportado durante al menos seis meses en los últimos tres años antes de quedar desempleados. Por otro lado, quienes trabajan de manera eventual o por temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero más de 90 días en el último año.
Los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo
- DNI original y copia
- Telegrama, carta documento o nota firmada por el empleador (despido sin causa)
- Nota del síndico, sentencia judicial, telegrama del empleador o Boletín Oficial
- Telegrama de intimación y de desvinculación laboral (renuncia con justa causa)
- Copia del contrato vencido (fin de contrato a plazo fijo)
- Acta o partida de defunción certificada (fallecimiento del empleador unipersonal)
- Certificado médico que acredite aptitud laboral según salud (enfermedad o accidente)
Lo que se otorgará por la Prestación por Desempleo
El bono de ANSES se vincula directamente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en febrero llega a $346.800. El monto de la prestación se calcula entre el 50% y el 100% del SMVM, es decir, entre $173.400 y $346.800. Para determinar lo que corresponde, se toma el 75% del mejor salario que el trabajador haya recibido en los seis meses previos al despido.
