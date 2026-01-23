ANSES: de qué se trata el bono destinado para estudiantes
Esta prestación es anual y su principal objetivo es ayudar a las familias en las compras de los útiles escolares antes del inicio del ciclo lectivo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 2,8% en sus prestaciones, como resultado de la inflación registrada en diciembre y de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Este esquema tiene como objetivo principal que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Dentro de este marco, la Ayuda Escolar Anual continúa vigente como un apoyo clave para las familias al inicio del ciclo lectivo. Este beneficio se otorga en un pago anual a los titulares de asignaciones por cargas de familia que forman parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y se acredita a través de bancos o sucursales de correo, contribuyendo a cubrir los gastos habituales del comienzo de clases.
Como es el bono extra para estudiantes
Para 2026, el monto de la Ayuda Escolar Anual será de $85.000 por hijo y se deposita automáticamente para niños desde los 45 días de vida hasta los 18 años que asistan a jardín, nivel inicial, primaria o secundaria. Un dato clave es que la cada alumno debe presentar el certificado de alumno regular.
Este beneficio está destinado a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUH con Discapacidad.
Para percibirlo, es fundamental presentar anualmente el certificado escolar a través de Mi ANSES, completando el formulario correspondiente al ciclo lectivo vigente antes del 31 de diciembre y con todos los datos legibles.
Por otro lado, la ANSES acredita este aporte entre febrero y marzo, al inicio de las clases. Si la documentación se entrega más tarde, el beneficio sigue vigente, pero el pago se realiza únicamente cuando el trámite es aprobado.
Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual
El organismo dio a conocer que la Ayuda Escolar Anual se paga según la edad y la asistencia educativa. Para los hijos sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que estén inscriptos en instituciones reconocidas oficialmente de nivel inicial, primario o secundario.
En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. El pago alcanza a quienes concurren a escuelas públicas o privadas, centros de educación especial, talleres protegidos o de formación laboral, así como a quienes reciben clases particulares o participan en tratamientos de rehabilitación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario