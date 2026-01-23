ANSES: de qué se trata el bono destinado para estudiantes

Por otro lado, la ANSES acredita este aporte entre febrero y marzo, al inicio de las clases. Si la documentación se entrega más tarde, el beneficio sigue vigente, pero el pago se realiza únicamente cuando el trámite es aprobado.

Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual

El organismo dio a conocer que la Ayuda Escolar Anual se paga según la edad y la asistencia educativa. Para los hijos sin discapacidad, el beneficio se otorga desde los 45 días de vida hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que estén inscriptos en instituciones reconocidas oficialmente de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad. El pago alcanza a quienes concurren a escuelas públicas o privadas, centros de educación especial, talleres protegidos o de formación laboral, así como a quienes reciben clases particulares o participan en tratamientos de rehabilitación.