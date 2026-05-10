ANSES: el bono de mayo que será destinado a una de las ayudas sociales más importantes

Montos de la Tarjeta Alimentar en mayo

La Tarjeta Alimentar continúa como uno de los principales refuerzos para los titulares de AUH, aunque sus montos no se actualizan con la misma frecuencia que las asignaciones. Para mayo de 2026, se mantienen los siguientes valores:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para quienes tienen tres hijos o más.

Este beneficio se deposita automáticamente junto con la AUH, en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Complemento Leche y otros extras para AUH

Uno de los principales es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con hijos de hasta 3 años o madres embarazadas. Este refuerzo supera los $50.000 mensuales.

También se suma la Ayuda Escolar Anual, que en 2026 ronda los $85.000 por hijo escolarizado y se paga una vez al año. Estos extras se acreditan en distintos momentos, pero forman parte del ingreso total que pueden recibir los titulares de AUH.