ANSES: el calendario de pagos confirmado para septiembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán entre el lunes 8 y el viernes 19 de septiembre, siguiendo el mismo criterio de DNI que las jubilaciones mínimas. Por su parte, la Asignación por Embarazo se pagará desde el miércoles 10 hasta el martes 23 de septiembre, y la Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará entre el miércoles 10 y el martes 16, organizando los días por terminación de documento en pares.

Las Asignaciones de Pago Único, como matrimonio, adopción y nacimiento, tendrán su calendario extendido desde el martes 9 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre, abarcando todas las terminaciones de DNI. Las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma más amplio, desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre, cubriendo todas las terminaciones.

jubilados 1.jpg

Finalmente, las Prestaciones por Desempleo se dividirán en dos planes: el Plan 1 se abonará entre el viernes 19 y el jueves 25 de septiembre, según DNI, y el Plan 2 abarcará todas las terminaciones desde el miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre.

Con este calendario, la ANSES busca que los beneficiarios puedan organizar sus cobros de manera clara y eficiente, evitando confusiones y retrasos, y asegurando que cada persona reciba su prestación en tiempo y forma durante todo septiembre.