ANSES: el calendario de pagos confirmado para septiembre
Enterate de todas las fechas en que ANSES depositará los haberes del próximo mes, con los montos actualizados para cada beneficio.
A pocos días de cerrar agosto, ANSES difundió el calendario oficial de pagos para de este mes, donde los beneficiarios de sus distintas prestaciones podrán consultar las fechas exactas de cobro según el último número de su DNI. Este cronograma facilita a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones planificar sus finanzas con anticipación y evitar confusiones en los días de pago.
Además, el Gobierno Nacional confirmó que las asignaciones, jubilaciones y pensiones gestionadas por ANSES recibirán un incremento del 1,9% durante septiembre. Este ajuste corresponde al porcentaje de inflación registrado en julio, tal como establece el Decreto de Movilidad Jubilatoria, que regula la actualización automática de los haberes del organismo.
Con este aumento, los beneficiarios verán reflejado un monto mayor en sus haberes del mes próximo, garantizando así el mantenimiento del poder adquisitivo frente a la inflación y reafirmando el compromiso del Estado con la protección social de los ciudadanos que dependen de ANSES para su economía familiar.
Las fechas de pago de septiembre 2025
La ANSES ya confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para todas sus prestaciones, permitiendo a los beneficiarios planificar sus finanzas y organizar sus gastos. A continuación, se detallan las fechas según el tipo de prestación y la terminación del DNI.
Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, los pagos se realizarán entre el lunes 8 y el viernes 19 de septiembre, comenzando por los DNI terminados en 0 y finalizando con los terminados en 9. En tanto, quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al mínimo recibirán sus haberes entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, con pagos agrupados según pares e impares de terminación de DNI.
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo cobrarán entre el lunes 8 y el viernes 19 de septiembre, siguiendo el mismo criterio de DNI que las jubilaciones mínimas. Por su parte, la Asignación por Embarazo se pagará desde el miércoles 10 hasta el martes 23 de septiembre, y la Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará entre el miércoles 10 y el martes 16, organizando los días por terminación de documento en pares.
Las Asignaciones de Pago Único, como matrimonio, adopción y nacimiento, tendrán su calendario extendido desde el martes 9 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre, abarcando todas las terminaciones de DNI. Las Pensiones No Contributivas se pagarán entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre, mientras que las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán un cronograma más amplio, desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre, cubriendo todas las terminaciones.
Finalmente, las Prestaciones por Desempleo se dividirán en dos planes: el Plan 1 se abonará entre el viernes 19 y el jueves 25 de septiembre, según DNI, y el Plan 2 abarcará todas las terminaciones desde el miércoles 3 de septiembre hasta el viernes 10 de octubre.
Con este calendario, la ANSES busca que los beneficiarios puedan organizar sus cobros de manera clara y eficiente, evitando confusiones y retrasos, y asegurando que cada persona reciba su prestación en tiempo y forma durante todo septiembre.
