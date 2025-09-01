La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: "Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p..."
El conductor de "Argenzuela" se refirió al accionar libertario como "un acto de locura extrema" que expresa el "peor momento" de la gestión de Javier Milei.
Luego de que la Justicia ordenara el cese de la difusión de los audios que complican a Karina Milei en el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), trascendió que Patricia Bullrich realizó una denuncia donde pide allanar a Jorge Rial y Mauro Federico -entre otros periodistas-, mientras Javier Milei sigue en silencio en torno al escándalo que puede hacer estallar a su gestión.
En el arranque de la emisión de este lunes de "Argenzuela", Rial habló de "semana rara" y "de locura por lo que está sucediendo en este momento". Y agregó: "No estamos en la clandestinidad, no somos socios en la corrupción, no tenemos nada que ver con este Gobierno, no conocemos a Karina, ni a Lule Menem, no le robamos la plata a los discapacitados, no le pegamos a los jubilados, no queremos cerrar el Garrahan...".
"Parece que nuestro laburo de periodista molesta al poder", aseguró. "Miren lo que es esta denuncia que inició Patricia Bullrich, es raro y peligroso. Se están convirtiendo en un régimen totalitario", sostuvo.
Seguidamente, el conductor señaló que el Gobierno va a camino a repetir el régimen en Venezuela: "Pocos países se atreven a pedir allanamientos a medios de prensa y a periodistas. Repito: nosotros no pedimos coimas, porque para hacer eso tenés que ser un hijo de puta, que es lo que son ustedes. Coimeros e hijos de puta".
"Esto es un acto de censura, es un acto de un régimen que va camino al totalitarismo. Es un espejo de Maduro, a quien tanto odiaba", manifestó. "No somos delicuentes, no somos coimeros, no somos libertarios... Lo que están haciendo con esto es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos, es cierto que son corruptos", siguió.
"De la mierda que es la corrupción, ustedes están en el fondo, y la historia los va a juzgar más rápido que tarde", cerró.
El tuit de Jorge Rial previo a su descargo en C5N
En su cuenta de X, el conductor de "Argenzuela" (C5N) escribió: "El Gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", comenzó indicando.
Y remató: "Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia".
