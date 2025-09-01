La dura respuesta de Jorge Rial al Gobierno en C5N: "Nosotros no pedimos coimas, eso es de hijo de p..."

"Esto es un acto de censura, es un acto de un régimen que va camino al totalitarismo. Es un espejo de Maduro, a quien tanto odiaba", manifestó. "No somos delicuentes, no somos coimeros, no somos libertarios... Lo que están haciendo con esto es confirmar que los audios de Spagnuolo son verdaderos, es cierto que son corruptos", siguió.

"De la mierda que es la corrupción, ustedes están en el fondo, y la historia los va a juzgar más rápido que tarde", cerró.

El tuit de Jorge Rial previo a su descargo en C5N

En su cuenta de X, el conductor de "Argenzuela" (C5N) escribió: "El Gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace una ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión", comenzó indicando.

Y remató: "Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en #Argenzuela por @C5N y en @CarnavalStream. Hacemos Periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia".

