ANSES: la ayuda social de $500.000 que se pagará por única vez en septiembre

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad (AUH con discapacidad): $374.444

Tarjeta Alimentar para familias con 1 hijo: $52.250

Complemento leche: $42.594

Volver al Trabajo (exPotenciar Trabajo): $78.000

La suma de estas asignaciones da un total de $547.288, lo que representa un ingreso extraordinario para quienes se encuentren en todos estos programas.

Cuánto se cobrará de AUH y AUE en septiembre 2025

ANSES anunció que en septiembre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) recibirán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio. Los montos quedarán de la siguiente manera:

AUH : $115.087 por hijo. Con la retención del 20%, el pago directo será de $92.070.

AUH con discapacidad : $374.444. Tras la retención del 20%, se cobrarán $299.795 por hijo. Con la libreta AUH se podrá acceder al monto retenido.

AUE: $115.087. En caso de no presentar libreta, se percibirá el 80%: $92.070.

Estas prestaciones se combinan con otras asistencias como la Tarjeta Alimentar-

Cuánto pagará la Tarjeta Alimentar en septiembre

Los titulares de AUH y AUE también recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar, que no tendrá modificaciones en septiembre y se mantendrá en los valores actuales:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio tiene como finalidad garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. A diferencia de otras prestaciones, no se actualiza todos los meses ni sigue la Ley de Movilidad.

Calendario de pagos AUH septiembre 2025

ANSES ya confirmó las fechas de pago de AUH y AUE correspondientes a septiembre 2025.

DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre