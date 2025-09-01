Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga

smn (34) Pronóstico de lluvias en Buenos Aires para este martes, según El Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio especializado Meteored, en tanto, no tiene pronósticos de lluvias o tormentas para el resto de la semana.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

El miércoles sí regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.

El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.

El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.