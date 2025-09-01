Cambió el pronóstico y vuelven las lluvias a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga
Si bien se esperaban buenas condiciones del clima para la continuidad de la semana, las lluvias regresarían de forma casi inminente al AMBA.
Pasó la Tormenta de Santa Rosa, con lluvias desde el domingo y hasta el lunes al mediodía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y cuando parecía que llegaba la estabilidad junto con un descenso de las temperaturas, cambió el pronóstico y podrían volver las precipitaciones antes de lo previsto, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Si bien el Día de Santa Rosa de Lima fue el sábado 30 de agosto, el mal clima llegó un día después con una jornada pasada por agua y que se extendió hasta el inicio de la semana, que tuvo algunas tormentas en horas de la madruga, mejorando desde media mañana con la llegada de las buenas condiciones y un descenso de las temperaturas.
Se esperaba que desde este martes mejoren las condiciones para el resto de la semana, pero ahora el SMN volvió a contar con pronósticos de precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el organismo, el martes otra vez tendría precipitaciones en el AMBA. La jornada, con temperaturas de entre 8 y 15 grados, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado en la mañana y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche.
El sitio especializado Meteored, en tanto, no tiene pronósticos de lluvias o tormentas para el resto de la semana.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
El miércoles sí regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.
El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.
El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario