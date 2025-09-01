La Justicia ordenó el cese de la difusión de los audios de Karina Milei

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1962550786321252817&partner=&hide_thread=false El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.



Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar… — Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025

La filtración de estos audios había generado un fuerte impacto mediático y político, provocando cuestionamientos sobre la gestión del Gobierno y exponiendo internas en la Casa Rosada. En ese marco, la resolución judicial llega como un respaldo parcial a la defensa de la privacidad institucional y abre un nuevo capítulo en la investigación sobre las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.

Con esta medida, el oficialismo intenta frenar la circulación de los registros y frenar el desgaste de imagen que tanto Javier como Karina Milei enfrentan desde que se conocieron los primeros audios. No obstante, la polémica sobre el contenido de las grabaciones y la implicancia de funcionarios en posibles retornos ilegales continúa generando debate en la opinión pública y mantiene la atención de la Justicia sobre el caso.