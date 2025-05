ANSES: el grupo que no podrá acceder al Programa Hogar en invierno

De qué se trata el Programa Hogar

Programa Hogar.jpg En el Programa Hogar, los montos de las garrafas los determina la Secretaría de Energía.

El Programa Hogar es una ayuda económica que facilita la compra de garrafas a las familias que no tienen acceso al gas natural. El subsidio que otorgan depende de varios factores como la cantidad de personas en el hogar, la ubicación geográfica y la temporada del año.

Por otro lado, los valores para las garrafas están establecidos por la Secretaría de Energía y varían según el tamaño: por ejemplo, para una garrafa de 10 kilos el monto máximo es de $10.500, para una de 12 kilos $12.600 y para una de 15 kilos $15.750.

Los beneficiarios del Programa Hogar

Este apoyo está destinado a quienes habitan en áreas donde no llega el gas natural o que no están conectados a la red domiciliaria de gas. No obstante, para acceder a este subsidio, es fundamental cumplir con ciertos requisitos importantes.

El motivo por el que pueden darte de baja en el beneficio