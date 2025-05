Ricardo Darín, contra Javier Milei y Luis Caputo por los 'dólares colchón': "¿De quién hablan?"

Seguidamente, disparó contra la gestión de Javier Milei y las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo: "Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados...", comentó.

Y agregó, ahora con total seriedad: "No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando".

"Me adora"

Por otro lado, el reconocido actor también hizo uso de la ironía para referirse a la polémica que lo envuelve tras las declaraciones de su colega Julio Chávez: "Me adora, me adora", aseguró, tras la consulta de la diva televisiva.

No obstante, se encargó de aclarar que "no pasó nada" y le bajó el tono al pleito que desató Chávez al referirse a él. "¿Querés que pidamos un aplauso para Julio?", continuó bromeando con Mirtha.

Mirtha Legrand rompió en llanto al recordar a Alejandra Darín

En otro momento del diálogo nocturno, Mirtha señaló la muerte de la hermana de Ricardo Darín y no pudo contener las lágrimas, al mismo tiempo que el actor también se mostró emocionado: "Está en el cielo", dijo la conductora, mientras el actor asentía amablemente, aunque ya había declarado con anterioridad no ser creyente.

En una entrevista anterior, Darín había declarado: "No hay palabras. Ni siquiera las busco. No me sirve. Sé que voy a estar en duelo toda mi vida por ella. Trato de avanzar agarrándome de una liana a otra, como en la selva, para poder convivir con este dolor y con su ausencia".

Durante el intercambio con un periodista español, surgió un tema que Darín no suele abordar: la espiritualidad. El entrevistador le preguntó si, en un momento así, no envidiaba a quienes tienen fe religiosa. Darín, sin dudar, respondió que sí: “Por supuesto. Me encantaría poder pensar que ahora está en manos de Dios, que se convirtió en un ángel que subió al cielo… pero no me pasa eso”.

Y en una frase tan dolorosa como contundente, agregó: “Envidio a los creyentes porque pueden confiar en que todo esto forma parte de un plan divino. Si yo creyera, estaría tan enojado con Dios por lo que pasó, que casi agradezco no tener fe. Es una suerte para Él que yo no sea creyente”.