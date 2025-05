Aseguran que echaron a una reconocida figura de Crónica TV: quién es y cuál sería el motivo

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una versión que vincula a Moranzoni con una presunta denuncia, aunque al momento no existe confirmación oficial. En relación con el final de su vínculo con el canal, trascendió que "quedó descolocado y dijo que renunciaba, las autoridades dijeron que lo echaban y así fue, ayer quedó desvinculado de Crónica". Esta declaración plantea un escenario confuso, con versiones cruzadas sobre si se trató de una renuncia o de una decisión unilateral por parte del medio.

Más aún, algunos detalles sobre el modo en que se dio su salida llamaron la atención: "Se fue, no se despidió de nadie". Las mismas fuentes agregaron: "Me hablan de otras personas involucradas y denuncias. Están todos los compañeros sorprendidos", aunque aún no se ha comprobado la veracidad de las acusaciones que, supuestamente, habría realizado una mujer en su contra.

A Diego Moranzoni lo echaron.Una mujer lo denunció por que en las famosas “solidarias”que hacían para recaudar fondos se quedó con la plata. Al terminar el programa le agarró el teléfono,se transfirio el dinero en el camarín y...(sigue) pic.twitter.com/EAOpFIrmtv — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 24, 2025

Frente a este panorama, el periodista Pablo Montagna dio otra versión del asunto en cuestión. A través de sus redes, explicó: "Contrato hasta junio. 8 años de prime time. No renovó. No llegaron a un acuerdo las partes. El canal no puede más de lo que puede y Diego Moranzoni es una figura con varias ofertas de aire que no puede igualar", sugiriendo que las causas de su desvinculación serían económicas y no estarían vinculadas con un conflicto judicial, como se especuló inicialmente.

En medio de versiones contradictorias, el futuro laboral de Moranzoni permanece incierto, aunque no se descarta que pronto lo veamos en otra señal, dado su perfil reconocido y las supuestas propuestas que ya estarían sobre la mesa.