Los audios "grabados ilegalmente" de Karina Milei: cómo y cuándo escucharlos completos

En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos.



Mañana te vamos a pasar los últimos audios en La TAPADITA. pic.twitter.com/M5VUcKj1n7 — Eduardo Preve (@EPreve) September 1, 2025

Grupo Indalo repudió el intento de censura del gobierno de Javier Milei: el comunicado

Luego de que Patricia Bullrich hiciera una denuncia por violación a la Ley de Inteligencia Nacional por la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei -hermana del presidente Javier Milei y secretaria de Presidencia- y pidiera el allanamiento a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, Grupo Indalo lanzó un contundente comunicado expresando su repudio al accionar totalitario del Gobierno.

El texto señala lo siguiente: "Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información. Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculado a un accionar ilícito de funcionarios y exfuncionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía", indicaron.