ANSES: qué hacer si no se realizó el pago de las Becas Progresar
El organismo ratificó que el programa continúa vigente y precisó los montos actualizados junto con las condiciones necesarias para poder acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.
La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.
Cómo reclamar si no cobraste las Becas Progresar
Quienes no hayan percibido la beca pueden iniciar un reclamo de manera online. El procedimiento consiste en ingresar a la plataforma oficial de Progresar o Anses con usuario de Mi Argentina, dirigirse a la sección de “Reclamos” y completar el formulario correspondiente, adjuntando la documentación necesaria.
En caso de no obtener respuesta, también es posible realizar el trámite de forma presencial en una oficina de Anses o comunicarse telefónicamente para dejar asentado el reclamo.
Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar:
- El estado de la beca en el sistema.
- Que la certificación escolar esté cargada correctamente.
- Que los datos bancarios sean correctos.
- El calendario de pagos según DNI.
Según lo informado, marzo marca el pago final correspondiente al ciclo lectivo 2025. Sin embargo, en algunos casos pueden registrarse demoras o pagos pendientes, especialmente si hubo problemas administrativos o demoras en la validación de datos por parte de las instituciones educativas.
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