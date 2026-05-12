Fátima Florez candidata de La Libertad Avanza: la bomba de Ángel de Brito
Según el conductor de LAM, desde el Gobierno libertario le ofrecieron una candidatura a la actriz, humorista y expareja de Javier Milei.
Mientras el Gobierno de Javier Milei atraviesa una turbulencia entre internas, el escándalo de Manuel Adorni y la crisis económica y salarial, todo parece indicar que se viene una nueva bomba tras el trascendido de que Fátima Florez fue convocada para ser candidata de La Libertad Avanza (LLA).
Así lo adelantó este martes el periodista de espectáculos Ángel de Brito en su programa. Según el conductor de LAM, la actirz y humorista fue convocada por el oficialimso de cara a las elecciones del año pasado y "estaría evaluando la propuesta".
La imitadora conoce los pasillos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos ya que fue pareja de Javier Milei en el inicio de su gestión como Presidente.
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