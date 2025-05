ARCA: la manera de desafiliarse del sindicato de manera online

La opción ya está operativa dentro del sistema online de ARCA y se accede con solo un clic. Con esta función, cualquier empleado puede anular su afiliación sindical de manera sencilla y rápida. Desde el Gobierno explicaron que el nuevo sistema busca terminar con las retenciones automáticas aplicadas sobre los sueldos de quienes no desean seguir siendo parte de un gremio.

El anuncio del ARCA

A pocas horas del Día del Trabajador, el Gobierno presentó como un gesto simbólico la nueva herramienta digital de ARCA que permite a los empleados desafiliarse de su sindicato de forma directa. Desde el oficialismo destacaron que es una forma de restituir derechos reales a los trabajadores, señalando que durante años muchos fueron obligados a financiar estructuras sindicales que no los representaban. Aclaran, además, que esta medida no impide la sindicalización, sino que garantiza que nadie pague por algo que no eligió.

Al mismo tiempo, en el Congreso se debaten varios proyectos de ley para reformar el sistema sindical, lo que ha generado fuertes críticas por parte de las organizaciones gremiales. Las propuestas apuntan a democratizar los sindicatos, eliminar contribuciones obligatorias y limitar privilegios históricos, marcando un cambio profundo en el vínculo entre trabajadores, sindicatos y el Estado.

Qué proyectos debate Diputados en relación a los gremios

En el Congreso avanzan varios proyectos que buscan reformar a fondo el sistema sindical. Entre los más destacados está el de Martín Tetaz (UCR), que propone limitar la reelección de dirigentes, eliminar la cuota solidaria, exigir transparencia patrimonial y regular las obras sociales. Otras iniciativas, como las de Picat, Milman, Campagnoli y Pagano, apuntan a eliminar aportes obligatorios, impedir financiamiento externo y volver voluntarios los aportes patronales para capacitación.

Estas propuestas se alinean con la visión del gobierno de Javier Milei de reducir el poder sindical y garantizar mayor libertad individual. Desde el oficialismo sostienen que buscan devolverle al trabajador el control sobre sus ingresos, mientras que los gremios denuncian un intento de debilitar la organización obrera y anticipan resistencia en el Congreso.

