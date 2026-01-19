ARCA: los nuevos cambios que afecta a los contribuyentes

monotributo

El impacto es especialmente relevante para quienes están inscriptos en el monotributo, un régimen donde los errores administrativos suelen ser frecuentes. La simplificación de procesos permite ordenar la situación fiscal sin complicaciones y con mayor control sobre la información declarada.

En paralelo, ARCA confirmó que las billeteras virtuales continúan excluidas del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, una medida que sigue beneficiando a millones de usuarios que operan con medios de pago digitales. En cambio, las operaciones con criptomonedas mantienen su carga impositiva, en línea con el criterio de equidad tributaria dentro del ecosistema financiero.

En conjunto, los nuevos cambios de ARCA buscan un sistema más moderno y eficiente: menos trámites presenciales, menos papeles y más gestión digital. Básicamente, menos burocracia y más sentido común.