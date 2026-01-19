Impuesto a las Ganancias: ya rigen las nuevas categorías, escalas y mínimo no imponible

“El primer tramo, de hasta 2.000.030,09 pesos de ganancia neta imponible acumulada, queda gravado al 5%. A partir de allí, las alícuotas progresivas avanzan por tramos del 9%, 12%, 15%, 19%, 23%, 27% y 31%, hasta alcanzar la alícuota máxima del 35% para ganancias superiores a 60.750.913,96 pesos, con un impuesto fijo acumulado previo de 14.672.720,74 pesos”, señalan los especialistas del portal.

Por su lado, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, destacó que “los empleadores ya pueden empezar a actualizar sus sistemas y ampliar las retenciones considerado las tablas del primer semestre de 2026”.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

“Esto es retroactivo al 1° de enero, de manera que los empleadores que ya pagaron las remuneraciones aplicando las tablas del año pasado tienen que hacer un recálculo en el próximo pago de sueldo que realicen y devolver los importes que hubieran retenido de más. Lo podrán compensar en el siguiente pago, si corresponde”, explicó.

Domínguez indicó que "en general las empresas tardan en actualizar sus sistemas y aplicarlos a las liquidaciones de sueldo". "De manera que, si alguna está pagando en estos días, todavía deben estar aplicando las tablas anteriores y lo soluciones en el próximo pago", precisó.

Además, señaló que “hay empresas que en el momento hacen el recálculo y, si corresponde, devuelven solo la retención de Ganancias para beneficiar a sus empleados”. “No es lo que esta previsto en la norma, porque prevé que los cálculos se hacen al momento del pago de sueldos, pero hay algunas que lo hacen”, dijo el contador.