Postergaron hasta febrero los cambios en los subsidios de electricidad y gas: los detalles

Anses Garrafas Programa Hogar

Uno de los cambios centrales del nuevo modelo es la simplificación de la segmentación. Se dejarán atrás los tres niveles actuales y el sistema pasará a diferenciar únicamente entre quienes conservarán el subsidio y quienes lo perderán, según lo establecido por el decreto 943 publicado a comienzos de año. El umbral para acceder al beneficio se fijó en tres canastas básicas totales, actualmente equivalentes a 3,93 millones de pesos mensuales.

Los usuarios de ingresos bajos mantendrán el subsidio, mientras que una parte de los sectores medios dejará de recibirlo. El Estado, además, continuará evaluando el patrimonio de cada usuario para detectar eventuales subsidios otorgados de manera indebida. Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deberán volver a anotarse, aunque cada caso será revisado de forma individual.

De no mediar nuevas modificaciones, la aplicación efectiva del nuevo esquema comenzará en febrero y el impacto en las boletas se reflejará recién a partir de marzo, cuando lleguen las primeras facturas bajo el sistema actualizado.