ARCA: las nuevas actualizaciones que afectan los montos del monotributo

Lo que deben tener en cuenta los monotributistas con respecto a la recategorización

La actualización del monotributo no solo trae aumentos en las cuotas, sino que también vuelve central la recategorización anual, que se define según la facturación acumulada de los últimos 12 meses. Revisar este punto con tiempo es clave para evitar desajustes con ARCA y futuros inconvenientes.

Cambiar de categoría implica pagar más por el impuesto integrado, además de mayores aportes a la jubilación y la obra social. De cara a 2026, conocer el encuadre correcto y el monto mensual a abonar es fundamental para seguir dentro del régimen simplificado y evitar deudas o la exclusión del monotributo.