ARCA: las nuevas actualizaciones que afectan los montos del monotributo
Desde enero de 2026, ARCA actualizó las escalas del monotributo y confirmó cuáles son las categorías que todavía pagan cuotas mensuales por debajo de $100.000.
A partir de enero de 2026, el monotributo estrena montos actualizados luego de la revisión aplicada por ARCA, un cambio que modifica cuánto pagan los contribuyentes mes a mes según su categoría y la actividad registrada. Enteraté de todas las noticias.
Con este nuevo esquema en marcha, crece el interés entre los trabajadores independientes por identificar qué monotributistas continúan abonando cuotas inferiores a $100.000, en qué tramo del régimen quedan ubicados y cómo se reordenan las escalas oficiales del sistema simplificado de cara al próximo año.
Los monotributista que deberán pagar menos de $100.000
De acuerdo con los datos oficiales de ARCA, los importes del monotributo se calculan en función de los topes de facturación anual que corresponden a cada categoría. Ese parámetro es el que define en qué tramo queda encuadrado cada contribuyente y, en consecuencia, cuánto debe pagar todos los meses.
Con las escalas del monotributo vigentes desde enero de 2026, los monotributistas que abonan menos de $100.000 mensuales son quienes se encuentran en las categorías A, B, C, D y E, tanto para actividades de servicios como de comercio. Los valores actualizados son los siguientes:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 en servicios y $48.320,22 en comercio
- Categoría D: $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercio
- Categoría E: $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio
ARCA advirtió que superar el límite anual de ingresos obliga a recategorizarse o salir del régimen simplificado, y que desde la categoría F en adelante se pagarán más de $100.000 por mes en 2026.
Lo que deben tener en cuenta los monotributistas con respecto a la recategorización
La actualización del monotributo no solo trae aumentos en las cuotas, sino que también vuelve central la recategorización anual, que se define según la facturación acumulada de los últimos 12 meses. Revisar este punto con tiempo es clave para evitar desajustes con ARCA y futuros inconvenientes.
Cambiar de categoría implica pagar más por el impuesto integrado, además de mayores aportes a la jubilación y la obra social. De cara a 2026, conocer el encuadre correcto y el monto mensual a abonar es fundamental para seguir dentro del régimen simplificado y evitar deudas o la exclusión del monotributo.
