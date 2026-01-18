ARCA: cómo estarán conformadas las escalas del monotributo de febrero 2026

El procedimiento es online y se completa desde el Portal Monotributo de ARCA, ingresando con CUIT y clave fiscal. Allí se cargan los ingresos de los últimos 12 meses y otros datos básicos, el sistema sugiere la categoría correspondiente y permite confirmar la operación. El nuevo monto comienza a pagarse desde el mes siguiente y queda disponible la credencial de pago actualizada. Directo, rápido y sin vueltas.