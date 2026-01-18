ARCA: cómo estarán conformadas las escalas del monotributo de febrero 2026
La actualización del régimen simplificado ajusta topes de facturación, cuotas mensuales y categorías, claves que los monotributistas tienen que chequear.
ARCA confirmó las nuevas escalas del monotributo 2026, que empezarán a regir desde el 1° de febrero, con modificaciones que pegan directo en el bolsillo de los pequeños contribuyentes. La actualización cambia los topes de facturación anual, reordena los valores mínimos y máximos de cada categoría y ajusta las cuotas mensuales del régimen simplificado.
El nuevo esquema se basa en la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre y redefine los ingresos brutos anuales permitidos desde la categoría A hasta la K.
Una a una, las escalas de febrero 2026
Las categorías actualizan los topes de facturación anual y los montos mensuales, que incluyen impuesto integrado, aportes al SIPA y obra social, con diferencias según se trate de servicios o venta de cosas muebles. Una a una, las escalas de febrero 2026:
- Categoría A: Tope anual: $10.277.988,13 / Monto mensual: $42.386,74
- Categoría B: Tope anual: $15.058.447,71 / Monto mensual: $48.250,78
- Categoría C: Tope anual: $21.113.696,52 / Monto mensual: $56.501,85 en servicios; $55.227,06 en bienes
- Categoría D: Tope anual: $26.212.853,42 / Monto mensual: $72.414,10 en servicios; $70.661,26 en bienes
- Categoría E: Tope anual: $30.833.964,37 / Monto mensual: $102.537,97 en servicios; $92.658,35 en bienes
- Categoría F: Tope anual: $38.642.048,36 / Monto mensual: $129.045,32 en servicios; $111.198,27 en bienes
- Categoría G: Tope anual: $46.211.109,37 / Monto mensual: $197.108,23 en servicios; $135.918,34 en bienes
- Categoría H: Tope anual: $70.113.407,33 / Monto mensual: $447.346,93 en servicios; $272.063,40 en bienes
- Categoría I: Tope anual: $78.479.211,62 / Monto mensual: $824.802,26 en servicios; $406.512,05 en bienes
- Categoría J: Tope anual: $89.872.640,30 / Monto mensual $999.007,65 en servicios; $497.059,41 en bienes
- Categoría K: Tope anual: $108.357.084,05 / Monto mensual $1.381.687,90 en servicios; $600.879,51 en bienes
El paso a paso para recategorizarse
El trámite de recategorización del monotributo es obligatorio para quienes, con los nuevos topes de facturación anual, superen o queden por debajo de los límites de su categoría actual. Este proceso debe realizarse dos veces al año, en enero y julio, mientras que aquellos contribuyentes cuyos parámetros no hayan cambiado mantienen su categoría sin necesidad de hacer gestiones.
El procedimiento es online y se completa desde el Portal Monotributo de ARCA, ingresando con CUIT y clave fiscal. Allí se cargan los ingresos de los últimos 12 meses y otros datos básicos, el sistema sugiere la categoría correspondiente y permite confirmar la operación. El nuevo monto comienza a pagarse desde el mes siguiente y queda disponible la credencial de pago actualizada. Directo, rápido y sin vueltas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario