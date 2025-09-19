Atención monotributistas: ARCA investigará transferencias por encima de un nuevo monto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció cuáles son los montos límite para monotributistas desde los que se podrán controlar las transferencias hechas a través de bancos y billeteras virtuales. De acuerdo a la medida, las entidades financieras y las Fintech estarán obligadas a informar de forma automática cada operación que exceda esos topes.