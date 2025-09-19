ARCA subasta cerca de 170 PlayStation 5, parlantes bluetooth, tablets y cámaras digitales
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través del Banco Ciudad. Cómo hacer para participar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso este vienes avanzar con la subasta de cerca de 170 equipos electrónicos secuestrados por la Dirección General de Aduanas (DGA).
Así quedó plasmado en la Disposición 31/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí ARCA autorizó "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación y bajo modalidad de subasta pública, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires".
La subasta pública se realizará el próximo jueves 9 de octubre bajo modalidad electrónica, a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (https://subastas.bancociudad.com.ar/), de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.
Entre los productos que forman de la subasta hay:
- 49 parlantes JBL GO3 - color negro
- 25 parlantes JBL GO3 - color azul
- 15 parlantes JBL GO3 - color verde
- 4 parlantes JBL GO3 - color camuflado
- 7 PlayStation V 1TB - Sony
- 6 PlayStatin IV 1 TB - Sony
- 4 Tablet Xiaomi Redmi PAD SE 6GB RAM-128 GB ROM
- 3 Cámaras Digitales Cam Action Insta 360 3X
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la Subasta
Disposición 31/2025:
