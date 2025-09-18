ARCA: la fecha clave de septiembre que no pueden olvidar los monotributistas

Una vez regularizada la situación, el contribuyente puede solicitar nuevamente el alta y elegir la categoría que corresponda según los topes de facturación anuales publicados por ARCA.

Cómo pagar el Monotributo

El Monotributo ofrece distintas opciones para abonar la cuota mensual. El primer paso es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el portal de ARCA, requisito indispensable para habilitar cualquiera de los métodos disponibles. Entre los medios habilitados se destacan:

Código QR : Pago mediante billeteras virtuales autorizadas escaneando el código.

: Pago mediante escaneando el código. Homebanking : Se requiere obtener la clave en un cajero automático la primera vez; luego se puede pagar el VEP desde la banca en línea .

: Se requiere obtener la la primera vez; luego se puede pagar el VEP desde la . Red Banelco : A través de Pago Mis Cuentas , ingresando con usuario y contraseña.

: A través de , ingresando con usuario y contraseña. Aplicaciones oficiales: Desde ARCA Móvil o Mi Monotributo se puede abonar la cuota y activar débito automático para mayor comodidad.

Cumplir con este trámite permite mantener los aportes jubilatorios y la cobertura médica asociada al Monotributo, evitando así intereses o penalidades por retrasos.