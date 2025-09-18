ARCA: la fecha clave de septiembre que no pueden olvidar los monotributistas
La entidad estableció la fecha límite para pagar la cuota mensual, evitando así inconvenientes con la inscripción o exclusión del régimen.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) administra el Monotributo, un régimen que permite a los trabajadores independientes mantener sus aportes jubilatorios y la cobertura médica. Este sistema simplificado establece un pago mensual que varía según la categoría elegida.
En septiembre de 2025, los vencimientos del Monotributo mantienen a los contribuyentes atentos. Cumplir con las cuotas actualizadas y evitar retrasos es clave para no acumular penalidades y conservar todos los beneficios del sistema.
La fecha importante para monotributistas en septiembre
ARCA confirmó que el lunes 22 de septiembre de 2025 vence el plazo para abonar la cuota del Monotributo. Cada categoría tiene un importe diferente, definido según la facturación y los aportes correspondientes. La recomendación oficial es pagar antes de esa fecha para evitar períodos impagos.
La normativa vigente establece que ARCA puede excluir de oficio a los contribuyentes que acumulen más de diez meses consecutivos sin pago. Para reinscribirse, será necesario cancelar la deuda total, ya sea en un único pago o mediante un plan de cuotas autorizado por el organismo.
Una vez regularizada la situación, el contribuyente puede solicitar nuevamente el alta y elegir la categoría que corresponda según los topes de facturación anuales publicados por ARCA.
Cómo pagar el Monotributo
El Monotributo ofrece distintas opciones para abonar la cuota mensual. El primer paso es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) desde el portal de ARCA, requisito indispensable para habilitar cualquiera de los métodos disponibles. Entre los medios habilitados se destacan:
- Código QR: Pago mediante billeteras virtuales autorizadas escaneando el código.
- Homebanking: Se requiere obtener la clave en un cajero automático la primera vez; luego se puede pagar el VEP desde la banca en línea.
- Red Banelco: A través de Pago Mis Cuentas, ingresando con usuario y contraseña.
- Aplicaciones oficiales: Desde ARCA Móvil o Mi Monotributo se puede abonar la cuota y activar débito automático para mayor comodidad.
Cumplir con este trámite permite mantener los aportes jubilatorios y la cobertura médica asociada al Monotributo, evitando así intereses o penalidades por retrasos.
