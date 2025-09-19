AUH: así quedó el nuevo monto en octubre con todos los extras confirmados

Cómo consultar las fechas de pago de AUH

Para consultar el calendario de pagos de octubre 2025, las titulares de la AUH deben ingresar a la página oficial anses.gob.ar o acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se estima que los pagos comenzarán en la primera quincena del décimo mes.

Otros pagos hace ANSES además de la AUH

ANSES también entrega la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que en septiembre alcanzó los $67.062. Este beneficio se otorga una sola vez a quienes registren el nacimiento de un hijo y cumplan con los requisitos de ingresos. También cubre casos de Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se ajustan trimestralmente según la Ley de Movilidad.