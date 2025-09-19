AUH: así quedó el nuevo monto en octubre con todos los extras confirmados
El organismo anunció un ajuste en los haberes con respecto a septiembre. El cronograma de pagos se conocerá en los próximos días. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), durante los últimos días, anunció un incremento en cada una de sus prestaciones luego de conocerse la inflación de agosto, que fue de 1,9%. A raíz de este dato brindado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se conocieron los montos finales de cada uno de sus programas.
Además, se espera que durante los próximos días se de a conocer el cronograma de pagos para el décimo mes del año. El sistema de pago será el mismo al que se viene utilizando desde hace meses: según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
De cuánto es la AUH en octubre 2025
A partir de octubre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $93.786,90, mientras que la prestación para hijos con discapacidad ascenderá a $305.396,11. En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) también será de $93.786,90.
Cabe destacar que el organismo retiene un 20% de cada prestación hasta que el beneficiario presente la Libreta AUH, documento que certifica la asistencia escolar y los controles de salud de los niños.
Cómo consultar las fechas de pago de AUH
Para consultar el calendario de pagos de octubre 2025, las titulares de la AUH deben ingresar a la página oficial anses.gob.ar o acceder a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se estima que los pagos comenzarán en la primera quincena del décimo mes.
Otros pagos hace ANSES además de la AUH
ANSES también entrega la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, que en septiembre alcanzó los $67.062. Este beneficio se otorga una sola vez a quienes registren el nacimiento de un hijo y cumplan con los requisitos de ingresos. También cubre casos de Matrimonio ($100.441) y Adopción ($401.075), con montos que se ajustan trimestralmente según la Ley de Movilidad.
Te puede interesar
Dejá tu comentario