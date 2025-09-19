Reclamos en ANSES: qué hacer si te dieron de baja una PNC
El organismo publicó el calendario de pagos de septiembre 2025 que incluye aumento y un bono adicional para beneficiarios.
La ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre para las Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo el aumento que incrementará los montos de los beneficiarios. Este apoyo alcanza a personas con discapacidad, adultos mayores sin cobertura previsional y madres de siete o más hijos, quienes reciben la prestación como parte de las políticas de protección social.
La actualización busca garantizar un ingreso más acorde a la realidad económica y mantener el respaldo estatal a los sectores más vulnerables. De esta manera, la ANSES refuerza su rol en la asistencia social, asegurando que los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada y puntual.
Quiénes pueden tener una PNC
Los beneficios buscar ayudar a distintos grupos de personas, que se segregan en estos cuatro tipos:
- Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral: para acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
- Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos: para mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete o más hijos.
- Pensión No Contributiva por Vejez: para aquellas personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.
- Pensión No Contributiva para personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C: para garantizarles un acompañamiento económico y una cobertura de salud.
Por qué dieron de baja mi pensión
Las bajas de las PNC suelen estar vinculadas a auditorías que realiza ANDIS en coordinación con ANSES. Estos controles tienen como objetivo garantizar que el beneficio se otorgue únicamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Así, entre los motivos más habituales que pueden derivar en la suspensión del pago se encuentran:
- No haber asistido al turno médico o administrativo citado por ANDIS.
- No presentar en tiempo y forma la documentación requerida para renovar el beneficio.
- Falta de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez.
- Incumplimiento de criterios socioeconómicos que justifican su continuidad.
Para saber si la prestación fue cancelada, es recomendable ingresar a la plataforma oficial "mi ANSES" y consultar el recibo mensual de haberes, donde figura la resolución que indica la terminación del beneficio y la fecha de notificación. En caso de dudas, también podés concurrir a una oficina de atención presencial del organismo.
El paso a paso para reclamar
Cuando ANSES da de baja una PNC, el titular o su apoderado tienen derecho a presentar un reclamo administrativo para solicitar la revisión de la medida. Este trámite debe iniciarse dentro de los 60 días desde que se notificó la baja:
- Ingresá a "mi ANSES" con tu CUIL y Clave de Seguridad Social para revisar la notificación y resolución que puso fin al beneficio y su fecha. También, podés hacerlo en una oficina presencial de la entidad.
- Reuní la documentación que respalde tu situación: certificado médico actualizado, estudios, CUD vigente, constancias socioeconómicas y cualquier otro comprobante que justifique la continuidad del beneficio.
- Redactá una nota de reclamo. Debe presentarse por escrito, estar firmada por el titular o su representante legal, e indicar con claridad qué resolución se compromete. Es importante explicar los motivos por los cuales considerás que la baja fue incorrecta.
- Para presentar el recurso ante ANSES, podés cargar la nota y la documentación de manera digital a través de "mi ANSES" o entregarlas personalmente en una sucursal. Recordá guardar el número de expediente para hacer el seguimiento.
