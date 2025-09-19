Reclamos en ANSES: qué hacer si te dieron de baja una PNC

No haber asistido al turno médico o administrativo citado por ANDIS.

citado por ANDIS. No presentar en tiempo y forma la documentación requerida para renovar el beneficio.

para renovar el beneficio. Falta de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez.

vigente, en el caso de las pensiones por Invalidez. Incumplimiento de criterios socioeconómicos que justifican su continuidad.

Para saber si la prestación fue cancelada, es recomendable ingresar a la plataforma oficial "mi ANSES" y consultar el recibo mensual de haberes, donde figura la resolución que indica la terminación del beneficio y la fecha de notificación. En caso de dudas, también podés concurrir a una oficina de atención presencial del organismo.

El paso a paso para reclamar

Cuando ANSES da de baja una PNC, el titular o su apoderado tienen derecho a presentar un reclamo administrativo para solicitar la revisión de la medida. Este trámite debe iniciarse dentro de los 60 días desde que se notificó la baja: