ANSES: ya se puede gestionar el nuevo crédito de $1 millón para AUH
Ya está disponible un crédito de hasta $1 millón para beneficiarios de la AUH, gestionado en bancos y habilitado por la ANSES.
Los beneficiarios de la AUH que cobran a través de la ANSES pueden acceder a un crédito de hasta $1 millón en bancos como el Banco Provincia y el Banco Nación. Con un simulador online gratuito, es posible conocer al instante la cuota mensual, los plazos de devolución, la tasa de interés y el CFTEA.
Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses fija una cuota cercana a $66.508,24, aunque el monto final puede variar según el perfil crediticio.
Por cuánto tiempo se paga el crédito de $1 millón para AUH
Los préstamos para AUH en bancos ofrecen hasta $1 millón, con plazos de 12 a 72 meses y cuotas fijas. Además, cuentan con un simulador online que permite calcular:
- La cuota inicial estimada a abonar.
- El ingreso mínimo requerido para acceder al crédito.
- El plazo de devolución está disponible según la elección del usuario.
- La tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual), que determinan el valor real del préstamo.
Cuánto se debe pagar por mes por un crédito de $1 millón
Uno de los préstamos más consultados por los beneficiarios de la AUH es el de $1.000.000 a 72 meses, que establece una cuota mensual fija de $66.508,24.
El valor de la cuota se mantiene estable durante todo el período, aunque puede modificarse levemente según el perfil crediticio del solicitante y las condiciones vigentes al momento de la aprobación. Esta estabilidad en los pagos es un factor clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y buscan planificar mejor su presupuesto mensual.
Cómo solicitar el crédito AUH en Banco Nación
El Banco Nación ofrece créditos de hasta $1 millón para los titulares de la AUH, con una gestión totalmente online y sin necesidad de ir a una sucursal. El trámite se realiza en simples pasos:
- Ingresar al home banking o a la app del banco.
- Seleccionar la opción de préstamos personales.
- Indicar el monto y plazo que se quiere solicitar.
- Confirmar la solicitud.
Si el pedido es aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria dentro de las 24 a 48 horas hábiles. Luego, puede utilizarse con la tarjeta de débito o retirarse directamente desde los cajeros automáticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario