ANSES: ya se puede gestionar el nuevo crédito de $1 millón para AUH

Cuánto se debe pagar por mes por un crédito de $1 millón

Uno de los préstamos más consultados por los beneficiarios de la AUH es el de $1.000.000 a 72 meses, que establece una cuota mensual fija de $66.508,24.

El valor de la cuota se mantiene estable durante todo el período, aunque puede modificarse levemente según el perfil crediticio del solicitante y las condiciones vigentes al momento de la aprobación. Esta estabilidad en los pagos es un factor clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y buscan planificar mejor su presupuesto mensual.

Cómo solicitar el crédito AUH en Banco Nación

El Banco Nación ofrece créditos de hasta $1 millón para los titulares de la AUH, con una gestión totalmente online y sin necesidad de ir a una sucursal. El trámite se realiza en simples pasos:

Ingresar al home banking o a la app del banco .

o a la . Seleccionar la opción de préstamos personales .

. Indicar el monto y plazo que se quiere solicitar.

que se quiere solicitar. Confirmar la solicitud.

Si el pedido es aprobado, el dinero se deposita en la cuenta bancaria dentro de las 24 a 48 horas hábiles. Luego, puede utilizarse con la tarjeta de débito o retirarse directamente desde los cajeros automáticos.