ANSES: enterate qué sucederá con las pensiones en octubre

Con el aumento ya confirmado, el Gobierno definió los montos que se acreditarán para los pensionados a partir de octubre:

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 261.013,09 + bono de $ 70.000 = $ 331.013,09

+ bono de $ 70.000 = $ 331.013,09 Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 228.386,45 + bono de $ 70.000 = $ 298.386,45

Cómo se calcula el aumento de septiembre

El incremento del 1,87% responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la inflación de julio 2025.

Fórmula de movilidad ANSES

Se toma la inflación de dos meses atrás.

Se aplica automáticamente sin necesidad de decreto.

Rige desde marzo 2020 por ley.

Calendario de pagos jubilados y pensionados en septiembre 2025

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):