ANSES: enterate qué sucederá con las pensiones en octubre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el décimo mes del año.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el índice de inflación que servirá para calcular los nuevos aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales de la ANSES a partir de octubre.
La actualización se realiza con base en la Ley de Movilidad, que establece que los haberes se ajustan según el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos a la fecha de acreditación.
A cuánto llegarán los haberes en octubre
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por especialistas del Banco Central, la inflación de agosto se ubicaría en torno al 2,1%, es decir, 0,2% por encima del dato de julio.
Si se confirma ese porcentaje, la jubilación mínima pasará de los $320.277,18 actuales a aproximadamente $327.200 en octubre.
Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, el monto total a percibir alcanzaría cerca de $397.200 para los adultos mayores con el haber más bajo.
Con el aumento ya confirmado, el Gobierno definió los montos que se acreditarán para los pensionados a partir de octubre:
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 261.013,09 + bono de $ 70.000 = $ 331.013,09
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 228.386,45 + bono de $ 70.000 = $ 298.386,45
Cómo se calcula el aumento de septiembre
El incremento del 1,87% responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que ajusta los haberes según la inflación del segundo mes anterior. En este caso, se aplicó la inflación de julio 2025.
Fórmula de movilidad ANSES
- Se toma la inflación de dos meses atrás.
- Se aplica automáticamente sin necesidad de decreto.
- Rige desde marzo 2020 por ley.
Calendario de pagos jubilados y pensionados en septiembre 2025
Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
