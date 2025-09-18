ANSES: el grupo de beneficiarios que cobra un bono de $322.000 en septiembre

Por su parte, los trabajadores de la construcción pueden acceder al beneficio si cuentan con un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra en la que participaron.

Cuándo se cobra en septiembre 2025

La Prestación por Desempleo, al igual que las otras ayudas que brinda ANSES, se cobra según el último digito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este es el calendario de pagos que anunció el organismo: