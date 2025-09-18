ANSES: el grupo de beneficiarios que cobra un bono de $322.000 en septiembre
Si bien esta ayuda se presenta como un gran alivio para el bolsillo, para acceder se deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Los detalles en la nota.
Dentro de las novedades que anunció la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) en septiembre, se destaca un bono que ronda los $300.000. Esta ayuda económica se presenta como un gran alivio para un cierto grupo de beneficiarios, que debe cumplir con una serie de requisitos importantes para solicitarlo.
A partir de este 19 de septiembre, ANSES comenzará a depositar esta prestación según su cronograma oficial de pagos. Cada persona beneficiaria recibirá el importe correspondiente en su cuenta bancaria o mediante el método de cobro habitual. La Prestación por Desempleo puede alcanzar un monto de hasta $322.000, dependiendo de los aportes previos realizados.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
Esta prestación puede ser solicitada por distintos tipos de trabajadores, siempre que cumplan con ciertos requisitos de aportes. Los empleados permanentes deben haber registrado al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años.
Quienes trabajan de manera eventual o por temporadas necesitan haber trabajado menos de un año en total en los últimos tres años, pero con más de 90 días de actividad en el último año.
Por su parte, los trabajadores de la construcción pueden acceder al beneficio si cuentan con un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores a la finalización de la obra en la que participaron.
Cuándo se cobra en septiembre 2025
La Prestación por Desempleo, al igual que las otras ayudas que brinda ANSES, se cobra según el último digito del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este es el calendario de pagos que anunció el organismo:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre
