Con el avance de la inflación se siguen ampliando las bandas cambiarias: a cuánto puede subir el dólar
La inflación en septiembre fue del 1,9% y las bandas cambiarias en las que flota el dólar se expandieron en esa proporción tanto hacia arriba como hacia abajo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación en septiembre se volvió a acelerar, aunque levemente, y llegó al 1,93%. Siguiendo este dato, el esquema de bandas, que impone un techo y un piso dentro del cuál el dólar flota libremente sin intervención del gobierno de Javier Milei para acomodar el precio, se amplía en esa mimsa proporción tanto hacia arriba como hacia abajo.
Así, para que este sistema no quede desfasado frente al aumento general de los precios, los extremos de la banda se actualizan todos los meses. La actualización no es inmediata, sino que responde a un cálculo con un retraso temporal de dos meses, elaborado a partir del último dato de IPC disponible.
Ya con el dato de inflación de septiembre sobre la mesa, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ajustará de forma gradual los límites máximos y mínimos, permitiendo que la franja acompañe la evolución general de la economía sin saltos bruscos ni sorpresas para los inversores.
Su recorrido es diario y va subiendo paso a paso hasta llegar a la última jornada. Por ejemplo, el BCRA estableció que el límite superior de la banda para octubre se ubica en 1.950,97 pesos al último día hábil de dicho período. A partir de esa base, y aplicando el incremento dictado por el índice de septiembre, el techo de la banda llegará a 1.989,12 pesos el último día de noviembre.
Si en algún momento la presión de la demanda sobre el dólar mayorista empuja el precio por encima de ese nivel máximo, el BCRA tendrá la obligación de intervenir en el mercado para frenar la suba, volcando los dólares necesarios para que la cotización vuelva a ubicarse dentro de las bandas. Lo mismo deberá hacer si la cotización cae por debajo del piso de la banda y el Gobierno estará obligado a comprar divisas para elevación hasta que se cotice dentro de los márgenes previstos.
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