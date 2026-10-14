Con el avance de la inflación se siguen ampliando las bandas cambiarias: a cuánto puede subir el dólar

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si en algún momento la presión de la demanda sobre el dólar mayorista empuja el precio por encima de ese nivel máximo, el BCRA tendrá la obligación de intervenir en el mercado para frenar la suba, volcando los dólares necesarios para que la cotización vuelva a ubicarse dentro de las bandas. Lo mismo deberá hacer si la cotización cae por debajo del piso de la banda y el Gobierno estará obligado a comprar divisas para elevación hasta que se cotice dentro de los márgenes previstos.