El movimiento coincide con datos recientes que muestran una fuerte dolarización de carteras. Durante octubre, las compras de divisas realizadas por personas físicas superaron los US$3.000 millones, reflejando una preferencia creciente por mantener ahorros en moneda estadounidense.

Por otro lado, desde el sistema financiero destacan que los depósitos en dólares continúan respaldados por activos de igual denominación, por lo que la disponibilidad de billetes depende fundamentalmente de la logística y del flujo de efectivo físico dentro de la red bancaria.

La solicitud de remesas también se conoce mientras continúan los debates sobre la solvencia del Gobierno Nacional para afrontar próximos vencimientos de deuda por unos US$4.500 millones, la evolución de las reservas y hasta la administración de los activos del Banco Central, especialmente en lo que refiere al oro que la autoridad monetaria colocó en el exterior.