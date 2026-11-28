Bancos refuerzan el stock de billetes de dólares ante el aumento de los retiros de depósitos
Las entidades financieras solicitaron al Banco Central una inusual cantidad de billetes físicos para fortalecer la disponibilidad de efectivo en sucursales y cajeros a raíz de una mayor demanda de ahorristas.
Las principales entidades financieras del país solicitaron al Banco Central de la República Argentina (BCRA) una provisión cercana a los US$200 millones en billetes físicos con el objetivo de asegurar el abastecimiento de efectivo en sucursales y cajeros automáticos.
Aunque aclaran los analistas aclaran que no se trata de una corrida, el pedido fue realizado frente a un importante incremento de los retiros de depósitos en moneda extranjera por parte de los ahorristas, que ven cómo casi diariamente aumenta la cotización del billete estadounidense.
En efecto, la decisión se enmarca tras una semana marcada por la tensión cambiaria y la atención del mercado sobre la evolución de las reservas internacionales, que promete replicarse durante lo que resta del año en curso.
Según trascendió desde el sector financiero, el pedido apunta a garantizar que los bancos puedan responder sin inconvenientes a la demanda de dólares en efectivo y evitar eventuales demoras en las operaciones de ventanilla, con la consecuente sensación de insolvencia que pueden presentar las entidades bancarias.
Fuentes bancarias remarcaron que este tipo de requerimientos forman parte de los mecanismos habituales de abastecimiento entre las entidades y la autoridad monetaria. Sin embargo, el volumen solicitado refleja el aumento de la demanda de efectivo por parte de los depositantes en un contexto de incertidumbre financiera.
El movimiento coincide con datos recientes que muestran una fuerte dolarización de carteras. Durante octubre, las compras de divisas realizadas por personas físicas superaron los US$3.000 millones, reflejando una preferencia creciente por mantener ahorros en moneda estadounidense.
Por otro lado, desde el sistema financiero destacan que los depósitos en dólares continúan respaldados por activos de igual denominación, por lo que la disponibilidad de billetes depende fundamentalmente de la logística y del flujo de efectivo físico dentro de la red bancaria.
La solicitud de remesas también se conoce mientras continúan los debates sobre la solvencia del Gobierno Nacional para afrontar próximos vencimientos de deuda por unos US$4.500 millones, la evolución de las reservas y hasta la administración de los activos del Banco Central, especialmente en lo que refiere al oro que la autoridad monetaria colocó en el exterior.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario