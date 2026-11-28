Cuáles son las fuentes de dólares con las que especula el Gobierno ante la suba del riesgo país
El salto del riesgo país encareció el financiamiento externo de empresas y provincias, mientras el BCRA tiene expectativas de mejora para el último mes del año.
El índice de riesgo país de JP Morgan subió unos 600 puntos básicos desde el piso de 400 unidades que tocó en julio de 2026 y terminó la semana cerca de los 960 pb. La desmejora de este escenario financiero internacional se suma a otras complicaciones globales, la guerra en Medio Oriente, la suba de tasas de interés y la caída de los bonos de países emergente. Todo esto coincide además con el comienzo de la incertidumbre local por las elecciones de 2027.
El salto del indicador encareció la tasa que compañías y provincias deberían pagar para conseguir financiamiento externo. Como consecuencia, cayó la capacidad de recurrir a un flujo que había ganado peso, junto con las exportaciones de energía y las liquidaciones del agro. El endeudamiento corporativo y subsoberano se redujo de forma considerable en las últimas semanas.
Así, el riesgo país complica el flujo de dólares corporativos. Sin embargo, el Gobierno apuesta a diciembre, su expectativa recae en la mayor demanda estacional de pesos, la liquidación de exportaciones energéticas y de la cosecha de trigo amplíen la oferta de divisas en diciembre y le permitan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomar la compra de reservas.
Hasta fines de octubre, las colocaciones privadas habían representado una fuente relevante de divisas. Según el Informe de Política Monetaria del Banco Central, el sector privado emitió USD 19.400 millones desde las elecciones legislativas de 2025, de los cuales quedaban USD 3.800 millones por liquidar. De ese total, ya habían ingresado USD 15.700 millones al mercado oficial.
La compra de dólar para ahorro se aceleró en octubre 2026 y superó los US$3.300 millones
La demanda de dólares con fines de ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s3.300 millones en octubre ,antes de la fuerte suba del tipo de cambio registrada en noviembre. El Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) preciso que las personas humanas compraron de forma neta us3.332 millones en "billetes y divisas sin fines específicos" durante el décimo mes del año. La cifra marcó un alza de 15,1% frente a septiembre.
En el segmento de billetes se registraron 1,7 millones de compradores (+100.000) y 812.000 vendedores (+54.000). El dato más relevante del informe fue que la proporción de divisas destinadas a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo en abril de 2025.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario