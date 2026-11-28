El índice de riesgo país de JP Morgan subió unos 600 puntos básicos desde el piso de 400 unidades que tocó en julio de 2026 y terminó la semana cerca de los 960 pb. La desmejora de este escenario financiero internacional se suma a otras complicaciones globales, la guerra en Medio Oriente, la suba de tasas de interés y la caída de los bonos de países emergente. Todo esto coincide además con el comienzo de la incertidumbre local por las elecciones de 2027.