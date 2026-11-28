La compra de dólar para ahorro se aceleró en octubre 2026 y superó los US$3.300 millones
Personas y empresas compraron más de u$s3.300 millones en octubre; cuatro de cada diez dólares quedaron fuera del sistema financiero local.
La demanda de dólares con fines de ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s3.300 millones en octubre ,antes de la fuerte suba del tipo de cambio registrada en noviembre. El Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) preciso que las personas humanas compraron de forma neta us3.332 millones en "billetes y divisas sin fines específicos" durante el décimo mes del año. La cifra marcó un alza de 15,1% frente a septiembre.
En el segmento de billetes se registraron 1,7 millones de compradores (+100.000) y 812.000 vendedores (+54.000). El dato más relevante del informe fue que la proporción de divisas destinadas a la Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor nivel desde la salida del cepo en abril de 2025.
Cuatro de cada diez dólares quedaron "bajo el colchón"
Según el BCRA de los u$s2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado, una vez descontadas las operaciones duplicadas, unos u$s1.100 millones incrementaron la posición de activos externos, un 37,5% más que en septiembre y el mayor monto desde las elecciones legislativas de 2025.
Es decir que aproximadamente el 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero local. Entonces, solo u$s500 millones (19%) quedaron depositados en bancos locales, el menor monto desde noviembre de 2025, mientras que otros u$s1.100 millones (41%) fueron utilizados para cubrir gastos corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas.
El dato de octubre confirma una tensión estructural de la economía argentina. La composición de la demanda de dólares revela que la acumulación de activos externos por parte del sector privado actúa como un contrapeso a esa acumulación oficial, lo que limita el margen de maniobra del BCRA y anticipa una presión persistente sobre el mercado cambiario.
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