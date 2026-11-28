La demanda de dólares con fines de ahorro se aceleró en octubre y superó los u$s3.300 millones en octubre ,antes de la fuerte suba del tipo de cambio registrada en noviembre. El Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) preciso que las personas humanas compraron de forma neta us3.332 millones en "billetes y divisas sin fines específicos" durante el décimo mes del año. La cifra marcó un alza de 15,1% frente a septiembre.