Créditos ANSES de hasta $1.500.000 para jubilados: cómo es el proyecto de desendeudamiento que llega al Congreso

La iniciativa incorpora controles electrónicos y auditorías automáticas para chequear que los pagos efectivamente cancelen las deudas declaradas.

Cuándo podría entrar en vigencia los créditos de ANSES

El proyecto debe pasar por Diputados y luego por el Senado; los impulsores estiman que podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026 si obtiene sanción. El uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será eje de discusión, junto con las condiciones operativas y el presupuesto necesario para implementar la iniciativa.

Los promotores insisten en que el propósito principal de estos créditos ANSES es el desendeudamiento, no estimular el consumo, y buscan ofrecer una alternativa formal frente a prestamistas informales con tasas que superan el 200% anual. Si la ley avanza, millones de hogares accederían a condiciones más previsibles y seguras.