Créditos ANSES de hasta $1.500.000 para jubilados: cómo es el proyecto de desendeudamiento que llega al Congreso
La iniciativa busca que jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH cancelen deudas con tasas preferenciales. Conocé los requisitos y cuándo entraría en vigencia.
Durante marzo 2026, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.
El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
Cómo funcionará los créditos de ANSES
El alcance proyectado cubre a más de diez millones de personas con acceso limitado al sistema bancario: titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares registrado y monotributistas de categorías A a D.
Para evitar desvíos, los fondos no llegarían a manos de los titulares: ANSES transferiría el monto directamente a los acreedores indicados, cancelando tarjetas, financieras y préstamos informales. El trámite sería 100% digital por Mi ANSES.
La propuesta fija la tasa en TAMAR más diez puntos porcentuales, con la intención de quedar por debajo del costo promedio del crédito comercial. Además, los descuentos mensuales sobre haberes no podrían exceder el 30% del ingreso neto. El tope de $1,5 millones se actualizaría automáticamente según la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil.
La iniciativa incorpora controles electrónicos y auditorías automáticas para chequear que los pagos efectivamente cancelen las deudas declaradas.
Cuándo podría entrar en vigencia los créditos de ANSES
El proyecto debe pasar por Diputados y luego por el Senado; los impulsores estiman que podría entrar en vigencia durante el segundo semestre de 2026 si obtiene sanción. El uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad será eje de discusión, junto con las condiciones operativas y el presupuesto necesario para implementar la iniciativa.
Los promotores insisten en que el propósito principal de estos créditos ANSES es el desendeudamiento, no estimular el consumo, y buscan ofrecer una alternativa formal frente a prestamistas informales con tasas que superan el 200% anual. Si la ley avanza, millones de hogares accederían a condiciones más previsibles y seguras.
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