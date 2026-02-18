Cuánto cuestan los neumáticos Fate para una Toyota Hilux y cuánto los importados: números explican el cierre
Equipar la camioneta más vendida revela la competencia que enfrentaba la nacional. Una cubierta Fate cuesta $245.000, pero las asiáticas están a $160.000.
El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando puso sobre la mesa el debate sobre la competitividad de la industria nacional frente a la apertura de importaciones. Más allá de los comunicados y las discusiones políticas, la realidad se materializa en las gomerías y sitios de venta online: la brecha de precios es contundente.
Tomando como referencia a la Toyota Hilux, la camioneta más vendida de la Argentina, un relevamiento de precios actual permite entender el "cambio en las condiciones de mercado" que alegó la empresa de la familia Madanes Quintanilla para bajar las persianas.
Fate vs. Importados: la batalla de precios
Para un rodado estándar de camioneta (medida 265/65 R17), los valores de mercado muestran que la marca nacional había quedado posicionada en un segmento difícil: más cara que el aluvión de marcas chinas y apenas por debajo de las internacionales premium.
El precio de Fate: El modelo Fate Eximia Pininfarina SUV en esa medida se comercializa hoy a $245.000 por unidad.
La competencia asiática: El mismo neumático, pero de marcas importadas (principalmente de origen chino), se consigue por valores drásticamente menores.
Rockblade Rock 717: $159.300 (una diferencia de $85.700 menos por rueda).
Landspider Grandtraxx: $178.241.
Yeada YDA-286: $179.164.
Aplus: $187.574.
Roadx: $196.670.
El costo de cambiar las cuatro cubiertas
La diferencia se vuelve abismal cuando el consumidor debe cambiar el juego completo de cuatro neumáticos, una situación habitual en el mantenimiento de flotas o vehículos particulares:
Equipar la camioneta con Fate cuesta hoy: $980.000.
Equipar la camioneta con la opción más económica (Rockblade) cuesta: $637.200.
El ahorro es de $342.800, una cifra determinante en un contexto de recesión económica.
Dónde quedan las "Premium"
El relevamiento también muestra que las marcas históricas internacionales siguen teniendo los precios más altos del mercado, aunque la brecha con Fate se había achicado.
Firestone Destination ATX: $265.480 (apenas $20.000 más que la nacional).
Pirelli Scorpion ATR: Oscila entre los $285.000 y los $315.000, dependiendo del vendedor.
Este escenario dejó a la fábrica nacional en una "trampa de precios": demasiado costosa para competir con el precio agresivo de Asia y sin el peso de marca global para justificar valores cercanos a Pirelli o Firestone.
