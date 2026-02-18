Cuánto cuestan los neumáticos Fate para una Toyota Hilux y cuánto los importados: números explican el cierre

Equipar la camioneta con Fate cuesta hoy: $980.000 .

Equipar la camioneta con la opción más económica (Rockblade) cuesta: $637.200.

El ahorro es de $342.800, una cifra determinante en un contexto de recesión económica.

Dónde quedan las "Premium"

El relevamiento también muestra que las marcas históricas internacionales siguen teniendo los precios más altos del mercado, aunque la brecha con Fate se había achicado.

Firestone Destination ATX: $265.480 (apenas $20.000 más que la nacional).

Pirelli Scorpion ATR: Oscila entre los $285.000 y los $315.000, dependiendo del vendedor.

Este escenario dejó a la fábrica nacional en una "trampa de precios": demasiado costosa para competir con el precio agresivo de Asia y sin el peso de marca global para justificar valores cercanos a Pirelli o Firestone.