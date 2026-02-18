El Gobierno llamó a una audiencia a las autoridades de FATE tras el anuncio de cierre de la fábrica

trabajadores fate

La planta que dejó hoy de manera intempestiva de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de fuerte crisis para la industria afectada por la apertura comercial indiscriminada que generó un mayor impacto de la avalancha de importaciones desde China. A eso se suma la contracción del mercado interno merced de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.