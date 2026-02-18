El Gobierno llamó a una audiencia a las autoridades de FATE tras el anuncio de cierre de la fábrica
En Casa Rosada le bajan el precio a la crisis en FATE y apuesta a deslindar responsabilidades en la empresa, el gobierno bonaerense y el sindicato.
Mientras apuesta a sancionar mañana en Diputados la Reforma Laboral que facilita ya abarata los despidos de trabajadores, el gobierno de Javier Milei convocó este miércoles a una audiencia virtual a las autoridades de FATE y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en medio de la crisis que generó el cierre definitivo de la planta en la que la empresa producía neumáticos y el despido de un millar de trabajadores.
La convocatoria llegó a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación que encabeza Julio Cordero y está programada para las 12.30 "con el objetivo de mediar" en el procedimiento luego de que la firma anunciara su cierre definitivo de manera inmediata.
La planta que dejó hoy de manera intempestiva de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de fuerte crisis para la industria afectada por la apertura comercial indiscriminada que generó un mayor impacto de la avalancha de importaciones desde China. A eso se suma la contracción del mercado interno merced de la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.
En tanto en Casa Rosada le bajaron el precio a la crisis que generó el cierre de la planta y apuntaron contra la familia Madanes Quintanilla por los procesos regulares. “Espero que tengan todo en regla. Si no el Gobierno va a actuar”, amenazó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.
La noticia del cierre de la planta se conoció esta mañana, luego de que la compañía hiciera público un comunicado en el que precisó que "a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires".
Mientras los medios de comunicación notificaban el anuncio, el presidente Milei recibía este miércoles por la mañana al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la quinta de Olivos.
