Cronología del final de Fate: del faltante de neumáticos por los bloqueos al aluvión importador que la liquidó
El cierre de Fate es el final de una historia de extremos. En 2022, Sergio Massa amenazaba con abrir la aduana. Con Javier Milei, la importación la destruyó.
El cierre definitivo de la planta de Fate en San Fernando marca el triste desenlace de una industria que, en menos de cuatro años, pasó de un extremo al otro: de la parálisis por conflictos gremiales y escasez de insumos en una economía cerrada, a la asfixia por la competencia externa en una economía abierta.
A continuación, la cronología de cómo se gestó el final de la histórica fábrica de neumáticos.
IMPORTANTE: Por qué cerró Fate: el comunicado de la empresa de neumáticos
2022: El año de los bloqueos y el desabastecimiento
Hacia septiembre de 2022, el escenario era de colapso productivo. Las tres grandes fabricantes del país —Fate, Pirelli y Bridgestone— tenían sus plantas totalmente paralizadas.
El conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) llevaba ya cinco meses de tensión, con reclamos salariales que rechazaban ofertas del 66% por considerarlas "insignificantes" frente a la inflación, exigiendo además un 200% de aumento para las horas de fin de semana.
El impacto en la cadena de valor:
La falta de cubiertas nacionales obligó a los gigantes automotrices a detener sus líneas de montaje. Ford dejó de fabricar la Ranger en Pacheco y Toyota paralizó la producción de la Hilux en Zárate. El sector estimaba pérdidas de entre u$s 20 y u$s 40 millones diarios en exportaciones.
En aquel entonces, el ministro de Economía, Sergio Massa, intervino con una amenaza que preanunciaba el futuro: si no se resolvía el conflicto, habilitaría la importación de emergencia. Sin embargo, en ese contexto proteccionista, traer cubiertas de afuera implicaba homologaciones que demoraban meses.
El resultado para el consumidor fue una suba de precios del 80% y demoras de hasta cuatro meses para conseguir un repuesto.
2024-2026: La era Milei y el récord de importaciones que liquidó a Fate
Con el cambio de Gobierno y la llegada de Javier Milei, las reglas del juego se invirtieron drásticamente. La política de apertura comercial facilitó el ingreso de competidores extranjeros, lo que impactó de lleno en la estructura de costos de Fate.
Según un informe de la consultora PxQ, la importación de neumáticos creció un 34,8% en promedio entre 2023 y 2025. En mayo del último año, se registró un récord de 869.525 unidades ingresadas al país.
El efecto en los precios:
A diferencia de la escasez de 2022, el aluvión importador provocó una caída nominal en los valores al público. Los precios de los neumáticos exhibieron una merma del 38,3% en dólares y del 42,6% en pesos.
Ante esta nueva realidad, las fábricas locales quedaron fuera de competencia. A mediados de 2025, Fate se vio obligada a bajar sus precios un 15% para intentar sostenerse en el mercado, una maniobra que no fue suficiente para evitar el cierre definitivo de sus operaciones industriales anunciado este miércoles.
