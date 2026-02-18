Cronología del final de Fate: del faltante de neumáticos por los bloqueos al aluvión importador que la liquidó

El impacto en la cadena de valor:

La falta de cubiertas nacionales obligó a los gigantes automotrices a detener sus líneas de montaje. Ford dejó de fabricar la Ranger en Pacheco y Toyota paralizó la producción de la Hilux en Zárate. El sector estimaba pérdidas de entre u$s 20 y u$s 40 millones diarios en exportaciones.

En aquel entonces, el ministro de Economía, Sergio Massa, intervino con una amenaza que preanunciaba el futuro: si no se resolvía el conflicto, habilitaría la importación de emergencia. Sin embargo, en ese contexto proteccionista, traer cubiertas de afuera implicaba homologaciones que demoraban meses.

El resultado para el consumidor fue una suba de precios del 80% y demoras de hasta cuatro meses para conseguir un repuesto.

Fate cerró el 18 de febrero de 2025 durante la presidencia de Javier Milei Fate cerró el 18 de febrero de 2025 durante la presidencia de Javier Milei

2024-2026: La era Milei y el récord de importaciones que liquidó a Fate

Con el cambio de Gobierno y la llegada de Javier Milei, las reglas del juego se invirtieron drásticamente. La política de apertura comercial facilitó el ingreso de competidores extranjeros, lo que impactó de lleno en la estructura de costos de Fate.

Según un informe de la consultora PxQ, la importación de neumáticos creció un 34,8% en promedio entre 2023 y 2025. En mayo del último año, se registró un récord de 869.525 unidades ingresadas al país.

El efecto en los precios:

A diferencia de la escasez de 2022, el aluvión importador provocó una caída nominal en los valores al público. Los precios de los neumáticos exhibieron una merma del 38,3% en dólares y del 42,6% en pesos.

Ante esta nueva realidad, las fábricas locales quedaron fuera de competencia. A mediados de 2025, Fate se vio obligada a bajar sus precios un 15% para intentar sostenerse en el mercado, una maniobra que no fue suficiente para evitar el cierre definitivo de sus operaciones industriales anunciado este miércoles.