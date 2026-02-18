Por qué cerró Fate: el comunicado de la empresa de neumáticos

image Comunicado de Fate

Qué pasará con los trabajadores de Fate

El punto más doloroso del comunicado es la confirmación de la desvinculación de la totalidad de la plantilla laboral. "En consecuencia, informamos que, en este contexto, y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo", sentenció la empresa.

Respecto a las obligaciones legales con los empleados despedidos, Fate aseguró que cumplirá con los pagos correspondientes: "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal".

El texto concluye con un agradecimiento a "colaboradores, proveedores y clientes" que "confiaron e hicieron posible nuestra industria" durante su larga historia, marcando así el punto final para uno de los gigantes del neumático argentino.