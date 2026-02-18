Por qué cerró Fate: el comunicado de la empresa de neumáticos
Fate confirmó el cese de actividades en su planta de San Fernando. Argumentó "cambios en las condiciones de mercado" y anunció el despido de todo su personal.
La incertidumbre llegó a su fin de la peor manera. A través de un comunicado oficial difundido este miércoles, la empresa Fate S.A.I.C.I. confirmó lo que era un secreto a voces en el sector industrial: el cierre definitivo de su histórica planta de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.
En el texto, que lleva la firma de "El Directorio" y fecha del 18 de febrero de 2026, la compañía expuso los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión de bajar las persianas tras más de ocho décadas de actividad ininterrumpida.
IMPORTANTE: Tensión en FATE: demoraron al titular del SUTNA y hay trabajadores en el techo de la fábrica
Los motivos del cierre: "Cambios en las condiciones de mercado de neumáticos"
El argumento central esgrimido por la firma apunta directamente a la inviabilidad del negocio en la coyuntura actual. "Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", reza el documento oficial.
Si bien la empresa destaca su trayectoria de "más de ochenta años" construyendo un "liderazgo industrial basado en el empleo calificado, la inversión pertinente, el desarrollo tecnológico y un compromiso con la calidad", admite que el escenario económico ha vuelto insostenible la continuidad de la producción local.
Qué pasará con los trabajadores de Fate
El punto más doloroso del comunicado es la confirmación de la desvinculación de la totalidad de la plantilla laboral. "En consecuencia, informamos que, en este contexto, y tras haber realizado los mayores esfuerzos posibles para evitarlo, nos vemos obligados a extinguir todos los contratos de trabajo", sentenció la empresa.
Respecto a las obligaciones legales con los empleados despedidos, Fate aseguró que cumplirá con los pagos correspondientes: "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal".
El texto concluye con un agradecimiento a "colaboradores, proveedores y clientes" que "confiaron e hicieron posible nuestra industria" durante su larga historia, marcando así el punto final para uno de los gigantes del neumático argentino.
