FATE anunció su cierre definitivo y el despido de casi mil empleados

“Lo advertimos hace meses. Las políticas del gobierno de Javier Milei están destruyendo sistemáticamente el aparato productivo nacional. Apertura indiscriminada de importaciones, caída brutal del mercado interno, paralización de la industria automotriz y ausencia total de defensa de la producción local. El cierre de FATE es el resultado directo de ese modelo antiindustrial.”

Wasiejko recordó que el sector del neumático tiene más de 90 años de historia en el país, desde la instalación de la primera planta de Bridgestone en 1932, y que durante los períodos de políticas productivas activas las empresas invirtieron más de 200 millones de dólares por planta, ampliaron líneas, incorporaron tecnología y aumentaron en un 40% la dotación de personal.

“Entre 2003 y 2015 el sector creció, exportó, invirtió y mejoró salarios. Hoy estamos viviendo una reedición agravada de las políticas neoliberales de los 90. Ya vimos cómo se fue Goodyear en 1999. Ahora el gobierno de Milei acelera ese mismo camino.”

Una planta emblemática que baja la persiana

La planta, ubicada en un predio de 40 hectáreas y con más de 157.000 metros cuadrados cubiertos, tenía capacidad para producir más de 5 millones de cubiertas por año. Su cierre marca un punto de inflexión en un sector que ya atravesaba una etapa de retracción.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, nació en 1940 y fue pionera en la producción de neumáticos radiales en el país. También se destacó por su inserción exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

El grupo es controlado por la familia Madanes Quintanilla. Su presidente, Javier Madanes Quintanilla, también es titular de Aluar, compañía en la que concentraría ahora sus esfuerzos.