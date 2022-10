Día de la Madre: cómo comprar con descuentos de hasta el 35% y en cuotas sin interés

BANCO PROVINCIA

En el caso del Banco Provincia, sus clientes tendrán 20% de ahorro y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito, y sin tope de reintegro en productos seleccionados de empresas adheridas hasta el 31 de este mes.

Por otro lado, el viernes 14 y el sábado 15 habrá un 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en indumentaria, casas de deportes, perfumerías y librerías de texto para ventas presenciales, online y telefónicas, con un tope de $4.000 por transacción.

BANCO SANTANDER

El Banco Santander ofrecerá el miércoles 12 de octubre un 25% de ahorro para cartera general y un 30% para clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas del país.

BANCO GALICIA

Los clientes del Banco Galicia podrán acceder el miércoles 13 a descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas para en shoppings y marcas seleccionadas de todo el país y un 30 % de ahorro con Tarjetas Galicia Visa Débito en Farmacity, Simplicity y Get The Look (tope de reintegro de $ 1.000); y un 50% de ahorro en los locales adheridos de Rapanui entre el lunes 10 y el domingo 16, pagando con tarjetas de crédito Mastercard sin contacto en 1 solo pago, con un tope de reintegro de $2.500

BBVA FRANCÉS

Los clientes del Banco BBVA tendrán hasta 10 cuotas sin interés en Frávega del 11 al 17 de octubre en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros, y el 11 y 12 un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.

BANCO ITAÚ

Por su parte, el Banco Itaú ofrece hasta 35% de ahorro y 3 cuotas sin interés de acuerdo al segmento que pertenezcan, en las principales marcas de moda, marroquinería y calzados y, para el domingo 16, un 35% de descuento con tarjetas de débito (tope de $1.500) en pedidos con la aplicación Pedidos Ya, y hasta un 35% de descuento con tope de hasta $3.500 en los principales locales gastronómicos como Tucson, Croque Madame, Tostado, La Panera Rosa, entre otros.

BANCO COMAFI

El Banco Comafi dispondrá de un 30% de descuento con tarjetas de débito y tope de $2.500 en de todo el país para el domingo 16, y hasta 20% y 6 cuotas sin interés en marcas seleccionadas como Class Life, Punto deportivo, Seven Sport y Dafiti los días jueves, hasta final de mes.

BANCO CIUDAD

El Banco Ciudad lanzó una promoción de hasta el 30% de reintegro los días 11, 12 y 13 de octubre en comercios de casi 40 shoppings de todo el país y, a través del marketplace "Tienda Ciudad" (www.tiendaciudad.com.ar), ofrece una financiación en hasta 12 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados.

Del 14 y 15 de octubre habrá beneficios para los clientes de Banco Credicoop con hasta 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés -tope de reintegro de $7200- para quienes cobren el sueldo a través del banco en los rubros de indumentaria, casas de deporte, librerías, ópticas, vinotecas, regalerías y otros con Tarjetas Cabal en los sitios de Internet de comercios adheridos.

BANCO MACRO

Para los clientes del Banco Macro, del 13 al 15 de octubre, tendrán hasta 30% de descuento y podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito emitidas por la entidad en indumentaria y shopping, con tope de devolución de hasta $8.000 pesos, y en perfumerías de locales adheridos, hasta 10% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de devolución.

BANCO COLUMBIA

Por último, el Banco Columbia ofrecerá del 13 al 15 de octubre un 25% de descuento con tarjetas del banco en cines, teatro y peluquerías de todo el país, con tope de reintegro de $1500 pesos, y 30% de ahorro en Punto Deportivo (tope de $3.000) en un pago, y el 16 de octubre un 25% de descuento en restaurantes y fast food con tope de $1.500.