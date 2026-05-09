Daniela Ballester habló de su nueva vida tras sufrir un ACV

Embed - ¿Cómo recuperarse a un ACV? | La nueva vida de DANIELA BALLESTER

Ballester destacó que el diagnóstico temprano fue lo que le permitió hoy contar su historia sin secuelas graves. "Por suerte ahora puedo decir que gracias a Dios el aviso fue ese, un dolor de cabeza, y que el final fue este. Los médicos me miraban para ver si había algo que no podía mover por mis propios medios. Yo estuve siempre consiente en la ambulancia. Si hubiera pasado más tiempo todo iba a ser peor y tener otras consecuencias", detalló con alivio.

Para cerrar, la conductora de "El Diario" fue categórica con respecto al manejo de los síntomas. Insistió en que estar atentos y acudir a un profesional es la única salida segura. "Jamás hay que automedicarse, nunca jamás, en mi caso podría haberme cambiado la historia si me tomaba una aspirina para calmar el dolor de cabeza y quedarme esperando", advirtió, haciendo hincapié en que una decisión errónea en ese momento crítico hubiera tenido un desenlace trágico.

Finalmente, expresó su profunda gratitud hacia el personal sanitario que la acompañó en su recuperación, a quienes calificó como una familia extendida. "Yo estoy feliz y agradecida con todos los médicos y enfermeros. Fueron casi familia. Gracias a todos", concluyó, dejando un mensaje de esperanza y conciencia para toda la audiencia.