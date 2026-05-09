Daniela Ballester habló de su nueva vida tras sufrir un ACV
Durante una entrevista en "Divino Tesoro", la conductora habló sobre el cambio de vida y cómo su accidente cardiovascular la ayudó a cambiar. Los detalles.
La periodista Daniela Ballester, cara visible del programa "El Diario", brindó este sábado una entrevista íntima y reveladora en el ciclo "Salud, Divino Tesoro". Acompañada por Natalia Paratore, la conductora se abrió para hablar de la nueva etapa que atraviesa luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico, un episodio que cambió sus prioridades y su manera de entender el bienestar.
En un presente que la encuentra muy bien tanto en lo laboral como en lo familiar, Ballester aprovechó el espacio para poner el foco en la prevención. Con total honestidad, la comunicadora recordó las señales que le dio su cuerpo antes del episodio y dejó una advertencia clara: "Si no te cuidás vos no te cuida nadie".
A la hora de analizar las causas o el contexto previo al ACV, la periodista reflexionó sobre su estilo de vida. Aunque muchos podrían asociar estos episodios con un ritmo de trabajo frenético, ella planteó una mirada distinta. “No me siento necesariamente una persona muy estresada. Yo soy muy activa, pero no necesariamente muy estresada. Hay cosas que, como todos, tenemos que resolver, llevarla con más calma, eso sí”, explicó.
De hecho, remarcó que su profesión le genera placer y no malestar, pero admitió que el susto médico le impuso la necesidad de bajar un cambio en lo cotidiano. Como ejemplo, contó que ahora busca espacios de serenidad, como cuando retira a su hijo de la escuela: “Llegamos caminando y nos tomamos 10 minutos para estar sentados en el árbol al frente de casa”. Según su análisis, este episodio fue un llamado de atención: “Hay algo que me dijo que algo tiene que cambiar”.
Uno de los momentos más tensos del relato fue cuando recordó el instante en que ocurrió el ACV. Estando sola en su casa, tuvo la lucidez de llamar ella misma a emergencias y recibió el apoyo fundamental de sus vecinos del edificio. A pesar de considerarse una mujer con temple, el sufrimiento físico fue extremo. "Te juro que iba llorando del dolor que tenía. Era la primera vez que me pasaba. No sabía lo que era, pero era algo raro", confesó sobre aquel viaje al sanatorio.
Ballester destacó que el diagnóstico temprano fue lo que le permitió hoy contar su historia sin secuelas graves. "Por suerte ahora puedo decir que gracias a Dios el aviso fue ese, un dolor de cabeza, y que el final fue este. Los médicos me miraban para ver si había algo que no podía mover por mis propios medios. Yo estuve siempre consiente en la ambulancia. Si hubiera pasado más tiempo todo iba a ser peor y tener otras consecuencias", detalló con alivio.
Para cerrar, la conductora de "El Diario" fue categórica con respecto al manejo de los síntomas. Insistió en que estar atentos y acudir a un profesional es la única salida segura. "Jamás hay que automedicarse, nunca jamás, en mi caso podría haberme cambiado la historia si me tomaba una aspirina para calmar el dolor de cabeza y quedarme esperando", advirtió, haciendo hincapié en que una decisión errónea en ese momento crítico hubiera tenido un desenlace trágico.
Finalmente, expresó su profunda gratitud hacia el personal sanitario que la acompañó en su recuperación, a quienes calificó como una familia extendida. "Yo estoy feliz y agradecida con todos los médicos y enfermeros. Fueron casi familia. Gracias a todos", concluyó, dejando un mensaje de esperanza y conciencia para toda la audiencia.
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