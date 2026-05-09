Escándalo en el aire: detienen en Rosario a una pareja por hacer el amor en un avión durante el vuelo

Tras el aterrizaje, pasada la medianoche, fueron aprehendidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que el capitán del avión anticipara la situación al control del aeropuerto ubicado en Fisherton.

Seguidamente fueron entregados en custodia a agentes de la Policía santafesina y trasladados a la Comisaría 12ª ubicada en el barrio Ludueña de Rosario.