Escándalo en el aire: detienen en Rosario a una pareja por hacer el amor en un avión durante el vuelo
Se trata de un hombre y una mujer de 54 y 59 años respectivamente, quienes en el vuelo de Copa Airlines procedente del país centroamericano realizaron “exhibiciones obscenas”.
Un hombre y una mujer fueron detenidos cuando el avión en el viajaban arribó al en el Aeropuerto Internacional de Rosario, acusados de haber mantenido relaciones sexuales en la cabina mientras la aeronave se encontraba en vuelo.
Según trascendió, se les imputa el delito de “exhibiciones obsenas” luego de que una pasajera que iba con su nieta menor de edad los denunciara ante los oficiales de a bordo por tener relaciones sexuales en el avión que provenía desde Panamá.
En la acusación policial se “manifiesta que habría una mujer y un hombre con sus prendas bajas en el interior del avión e hicieron exhibiciones” dentro de la aeronave y “por tal motivo se procede a la aprehensión de ambas personas” en la terminal aérea rosarina.
En las últimas horas se conoció que se trata de Mauricio C. y Sandra O., de 54 años y 59 años respectivamente, quienes viajaban en clase ejecutiva extra en una aeronave de Copa Airlines procedente de Panamá.
Tras el aterrizaje, pasada la medianoche, fueron aprehendidos por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que el capitán del avión anticipara la situación al control del aeropuerto ubicado en Fisherton.
Seguidamente fueron entregados en custodia a agentes de la Policía santafesina y trasladados a la Comisaría 12ª ubicada en el barrio Ludueña de Rosario.
Te puede interesar
Dejá tu comentario