Elecciones 2023: a cuánto va a estar el dólar blue

Mientras que en lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $267,22, con una suba de $1,27 respecto del cierre del viernes pasado. Al tiempo que, el denominado dólar "blue" o informal marcó un retroceso de $2, a $493 por unidad.

mercados financieros.jpg

Con una carrera presidencial plagada de precandidatos considerados "market-friendly", todos los analistas de mercado coinciden en augurar un camino sin demasiados altibajos.

Esta valoración, advirtieron sin embargo, no se ajusta del todo al mercado paralelo del dólar que es mucho más imprevisible.

Así lo advirtió este martes José Echagüe, analista de Consultatio Investments, que en diálogo con Radio Con Vos aseguró que "la posibilidad de las corridas típicas en las previas de las elecciones es impredecible".

"No es posible anticipar qué puede llegar a pasar (con el dólar blue) sobre todo en tiempos de campaña. En general igual creo que con Massa como candidato o sin Massa como candidato yo creo que el tipo de cambio del blue, en términos reales, está más abajo. No más abajo nominalmente, lo que quiero decir es que pierde contra la inflación".

Y advirtió: "la Argentina tiene hoy un tipo de cambio altísimo, por donde se lo mire. Es un tipo de cambio que hay que compararlo con la salida de la convertibilidad, está un poquito más abajo que aquella vez".

massa.jpg

Acerca del comportamiento del blue, Echagüe destacó que "tuvo dos o tres picos, uno de ellos fue cuando asumió Massa (al frente del ministerio de Economía), pero son picos, jamás pueden sostenerse ahí".

"El tipo de cambio oficial en tanto está un poco bajo, pero tampoco esta dramáticamente bajo, y me parece que ahí sirve de ejemplo lo que pasó el año pasado, no tomemos este año en el que tuvimos una sequía con condiciones excepcionalmente malas. Pero si vos te fijas el año pasado, el tipo de cambio subió 20% y al gobierno lo bañaron en dólares desde el sector agropecuario. El campo liquidó masivamente", recordó Echagüe.

Y siguió: "el tipo de cambio de hecho, no está muy lejos de lo que estaba en ese momento, o sea no se apreció tanto en términos reales así que para el sector agropecuario, con estos precios que tenemos hoy, el tipo de cambio de equilibrio, el tipo de cambio oficial, no debería estar tanto más alto del que tenemos".

dolares telam

"Sobre todo si uno piensa a nivel macroeconómico, viendo el panorama completo, tenemos el año que viene un escenario más tranquilo, con un poco mas de normalidad que se complementa con el litio, con la conclusión del gasoducto, con dejar de importar energía y la posibilidad de revertir la balanza energética negativa, entonces no parece que la Argentina necesite un tipo de cambio tanto más alto", concluyó Echagüe.

Euforia en los mercados

En la primera jornada tras la confirmación de las precandidaturas presidenciales el panel líder de la bolsa porteña operó con mayoría de registros en verde, con las mejoras más importantes en los papeles de Edenor (17,09 %) y Banco Macro (7,44%).

Las únicas cuatro acciones con bajas fueron las de Telecom Argentina (-2,06%), Transportadora de Gas del Norte (-0,34%), Bolsas y Mercados (-0,26%) y Pampa Energía (-0,06%).

En Wall Street, por su parte, las acciones de firmas argentinas cerraron también la jornada con mayoría de resultados positivos, de los cuales los ascensos más destacados fueron los de Edenor (15,84%), Banco Macro (8,73%) y Banco Supervielle (5,41%).

corredores de bolsa.jpg

Entre los negativos, el de mayor magnitud fue el de Mercadolibre (-5,79%).

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) descendió 1,8% hasta $510,41; mientras que el MEP bajó 0,5 % hasta $478,81.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de $1,60 respecto al cierre previo y se posicionó en $254,60.

El ajuste de los tipos de cambio -tanto minorista como mayorista- suele compensar en cada primera rueda semanal los días sin actividad por el fin de semana, lo que supone incrementos superiores al resto de las jornadas.