Quién va a reemplazar a Leo Balerdi en la lista de 26 de Lionel Scaloni
A días del Mundial 2026, la Selección Argentina confirmó la primera baja por lesión. Cuáles son las alternativas que maneja el entrenador.
A las urgencias tácticas que ya venía monitoreando el cuerpo técnico de la Selección Argentina en Estados Unidos se le sumó un inesperado dolor de cabeza de última hora: la lesión de Leonardo Balerdi que lo deja afuera del Mundial 2026 y por la que el entrenador Lionel Scaloni deberá buscarle un reemplazante.
La delegación albiceleste sufrió su primera baja definitiva por razones médicas, obligando a Scaloni a activar los protocolos reglamentarios para buscar un reemplazante de urgencia dentro de la nómina extendida.
Desde las plataformas oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino se confirmó la gravedad de la dolencia del actual zaguero del Olympique de Marsella. “El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, reza el posteo emitido por la cuenta de la Selección.
Qué opciones tiene Lionel Scaloni para reemplazar a Leonardo Balerdi
Debido a los plazos y las normativas de la competencia, Scaloni y sus colaboradores están obligados a elegir al sustituto únicamente a partir de la prelista original de 55 futbolistas que fue entregada previamente a la organización.
Si el cuerpo técnico decide mantener la estructura original y sumar de manera directa a otro defensor para cubrir el hueco que deja Balerdi, la danza de nombres se reduce a ocho opciones específicas que ya están en el radar del entrenador:
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Kevin Mac Allister: De gran presente en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, aporta polifuncionalidad al poder desempeñarse como central o lateral derecho.
Lucas Martínez Quarta: El hombre de River es un viejo conocido del ciclo que ofrece experiencia internacional y buen primer pase.
Marcos Senesi: El zaguero zurdo del Bournemouth inglés atraviesa una enorme vigencia en la Premier League y calza justo por perfil. Sería el reemplazo "natural" y que parece picar en punta.
Germán Pezzella: Un histórico de la "Scaloneta" que aporta liderazgo, voz de mando y presencia aérea garantizada en el vestuario, aunque con pocos minutos en River.
Lautaro Di Lollo: La joven promesa de Boca Juniors aparece como la alternativa de proyección para sumar roce con la mayor.
Zaid Romero: El espigado defensor ex Estudiantes, de gran rendimiento físico y fortaleza en los duelos individuales.
Marcos Acuña: El "Huevo" ofrece la variante de reconfigurar la última línea, aportando su experiencia probada como lateral por izquierda. Terminó el semestre en gran nivel y fue la gran sorpresa entre las ausencias.
Gabriel Rojas: El actual lateral de Racing Club, que completa las opciones de recambio por las bandas en caso de ser requerido.
Las próximas horas serán cruciales para que el entrenador defina quién tomará el avión rumbo a los Estados Unidos, mientras el resto del plantel asimila el impacto de perder a un compañero a las puertas del debut.
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