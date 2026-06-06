Especialista alertó sobre el problema que atraviesa la economía: no hay "derrame"
El especialista en macroeconomía y exfuncionario de Menem afirmó que entre los sectores que “emplean más capital y menos gente, están energía, minería y agro”.
El economista Miguel Kiguel aseguró que la Argentina atraviesa una etapa de fuertes contrastes entre sectores que se benefician del auge exportador y una economía doméstica que no logra recuperar dinamismo y prácticamente se ha estancado.
Aunque destacó el impacto positivo por el ingreso de divisas producidos por la energía, la minería y el agro, advirtió que la falta de estímulos y las dificultades del crédito mantienen deprimido el consumo y retrasan la recuperación de amplios sectores de la economía, como la industria y el comercio.
Quien fuera secretario de Finanzas durante la segunda presidencia de Carlos Menem dijo que los sectores más dinámicos y exportadores tienen un limitado “derrame” sobre el conjunto de la economía. “Cuando vos ves cuáles son los que emplean más capital y menos gente, al tope están energía, minería y agro”, aseguró.
Con relación al malestar social imperante, lo vinculó directamente con más de dos años de ajuste. “La gente hoy gana más o menos lo mismo que antes, pero se le va muchísimo más en la luz, en el gas y en el agua”, afirmó, lo que directamente implica un achique en el consumo popular.
En declaraciones radiales, Kiguel ponderó positivamente las políticas oficiales a largo plazo, que apuntan a mejorar la competitividad, pero advirtió que la coyuntura requiere algún tipo de impulso adicional.
Tras señalar que la reducción de las tasas de interés no logró todavía traducirse en una expansión significativa del crédito, también sostuvo que “los bancos no están prestando porque la cartera está en mora, los préstamos que dan no saben si los van a cobrar”.
Por último, el economista insistió en que el desafío del Gobierno consiste en lograr que los beneficios de los sectores exportadores se traduzcan en una mejora más amplia de la economía real, ya que la recuperación del consumo y del crédito continúan siendo asignaturas pendientes para la gestión libertaria.
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