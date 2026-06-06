Especialista alertó sobre el problema que atraviesa la economía: no hay "derrame"

En declaraciones radiales, Kiguel ponderó positivamente las políticas oficiales a largo plazo, que apuntan a mejorar la competitividad, pero advirtió que la coyuntura requiere algún tipo de impulso adicional.

Tras señalar que la reducción de las tasas de interés no logró todavía traducirse en una expansión significativa del crédito, también sostuvo que “los bancos no están prestando porque la cartera está en mora, los préstamos que dan no saben si los van a cobrar”.

Por último, el economista insistió en que el desafío del Gobierno consiste en lograr que los beneficios de los sectores exportadores se traduzcan en una mejora más amplia de la economía real, ya que la recuperación del consumo y del crédito continúan siendo asignaturas pendientes para la gestión libertaria.