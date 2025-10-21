Duro análisis: para Financial Times, es "improbable" que el programa económico de Javier Milei "tenga éxito"

Esta crítica a la dependencia de la ayuda de Estados Unidos se complementó con otro artículo del Financial Times titulado “La apuesta argentina de Trump beneficia a casi nadie”. En él, el medio calificó el salvataje financiero estadounidense como "un mal uso del dinero para casi todos los involucrados".

El diario concluyó que el respaldo financiero de Washington "responde más a motivaciones políticas que a un compromiso económico de largo plazo", al tiempo que alertó que para Estados Unidos, “intercambiar dólares estables por pesos volátiles y sobrevaluados no es un buen negocio”.