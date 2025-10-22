Causa $LIBRA: piden la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy por nexo con Hayden Davis

En tanto, una segunda transferencia, por casi u$s2 millones, ocurrió días después, el 3 de febrero, y fue seguida por la apertura de una caja de seguridad en Buenos Aires a nombre de Novelli.

El querellante fundamentó su pedido de arresto en el riesgo de fuga y en las maniobras para entorpecer la investigación, citando el vaciamiento de cuentas virtuales y cajas de seguridad, además de la eliminación de información en dispositivos por parte de Novelli durante los allanamientos.

"Jaque mate, las pruebas están. La plata de las coimas fue directamente a Novelli y Terrones Godoy. Ya no hay mucho más para dar vueltas”, sentenció Romeo, confiado en que la evidencia de las transferencias directas sellará la decisión del juez Martínez de Giorgi.