Causa $LIBRA: piden la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy por nexo con Hayden Davis
La querella solicitó la detención de los empresarios, tras rastrear movimientos millonarios entre sus cuentas y las del creador del token, vinculado a Javier Milei.
Un nuevo y explosivo desarrollo sacude la causa de la presunta criptoestafa $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei: uno de los querellantes solicitó la detención inmediata de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del Tech Forum.
La medida judicial se pide luego de que se incorporaran al expediente pruebas que demuestran la existencia de transferencias millonarias directas entre el creador del token, el estadounidense Hayden Davis, y los empresarios argentinos.
La solicitud fue presentada por el especialista en criptomonedas Martín Romeo ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, argumentando que las pruebas demuestran “toda la trazabilidad” del dinero desde las billeteras digitales de Davis hacia las de Novelli y Terrones Godoy.
De acuerdo con la información que surgió este martes, los registros de las operaciones revelan una secuencia de movimientos altamente sospechosa.
Por un lado, una de las transferencias de dinero se produjo el 30 de enero de 2025, fecha que coincide con la polémica visita de Hayden Davis a la Casa Rosada, donde se reunió y se fotografió con el presidente Javier Milei.
En tanto, una segunda transferencia, por casi u$s2 millones, ocurrió días después, el 3 de febrero, y fue seguida por la apertura de una caja de seguridad en Buenos Aires a nombre de Novelli.
El querellante fundamentó su pedido de arresto en el riesgo de fuga y en las maniobras para entorpecer la investigación, citando el vaciamiento de cuentas virtuales y cajas de seguridad, además de la eliminación de información en dispositivos por parte de Novelli durante los allanamientos.
"Jaque mate, las pruebas están. La plata de las coimas fue directamente a Novelli y Terrones Godoy. Ya no hay mucho más para dar vueltas”, sentenció Romeo, confiado en que la evidencia de las transferencias directas sellará la decisión del juez Martínez de Giorgi.
