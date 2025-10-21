Debía $800.000 de deuda por dos tarjetas de crédito, quiso ignorar los reclamos y la Justicia la fue a buscar

"La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos", consta en la presentación judicial.

Por eso la jueza Juárez aclaró que si bien la "incontestación de la demanda" no obliga automáticamente al juez a darle la razón al demandante, en este caso se puede estimar que su silencio "es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora", informó el sitio 0223.com de Mar del Plata.

Juárez resolvió que la demanda "debe ser acogida", tras revisar los contratos que firmó la mujer y la deuda de los resúmenes desde 2023. Todavía no trascendió si existió un motivo lógico por el cual la mujer decidió dejar de cumplir con sus obligaciones.

Además de pagar la deuda de sus tarjetas de crédito y los intereses acumulados, la clienta tendrá que hacer frente al costo del proceso legal.